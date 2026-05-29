'AI treba promatrati kao priliku da u cijelosti preispitamo i promijenimo postojeće procese'

'Umjetna inteligencija nije samo tehnološka tema. Ona je prije svega društvena tema koja od nas traži promjenu načina razmišljanja. Tehnologija napreduje tolikom brzinom da si ne možemo priuštiti da taj put prolazimo zatvoreni u vlastite perspektive zato vidim veliku vrijednost u događajima poput ovog, gdje otvoreno razgovaramo o izazovima, dijelimo dobre prakse, ali i one manje uspješne primjere', izjavio je Milan Listeš, generalni direktor BE-terne Hrvatska .

To je bila središnja tema BE-terna Business & Brunch događaja 'Kako AI pretvoriti u poslovnu vrijednost', koji je okupio poslovne lidere, stručnjake i predstavnike kompanija na razmjeni iskustava o stvarnoj primjeni umjetne inteligencije u poslovnoj praksi, priopćili su iz te tvrtke.

Boštjan Kožuh, BE-ternin suradnik na AI projektima te AI Strategy Advisor iz AGI Instituta, dodatno je naglasio važnost strateškog pristupa uvođenju umjetne inteligencije u organizacije. 'Umjetna inteligencija ne bi trebala biti skup nepovezanih eksperimenata, nego dio poslovne strategije, s jasnim ciljevima, odgovornostima i mjerljivim rezultatima. Najuspješnije će biti one organizacije koje razumiju kako AI mijenja procese, odlučivanje i uloge ljudi', izjavio je Kožuh.

Kako se navodi u priopćenju, jedan od ključnih naglasaka događanja bio je da 'AI-first' ne znači 'human last'. Uspješna AI transformacija ne temelji se na zamjeni ljudi tehnologijom, nego na povezivanju ljudskog iskustva, kreativnosti i strateškog razmišljanja s mogućnostima koje umjetna inteligencija donosi.

U sklopu događaja održan je i fireside chat s Matijom Kovačevićem, članom Uprave i glavnim direktorom za financije Hrvatskog Telekoma, o stvarnoj primjeni AI-ja u velikim sustavima. Kovačević je naglasio da AI nije tema jednog stručnjaka ili odjela, već cijele organizacije, te da njegova uspješna primjena počinje učenjem, eksperimentiranjem i prepoznavanjem konkretnih poslovnih problema.

'Povrat investicije u području umjetne inteligencije nije samo financijski i ne promatramo ga tako već primarno kroz kreiranje vrijednosti. Ulaganje često započnete s namjerom povećanja efikasnosti, a završite na poboljšanju korisničkog iskustva. Zato AI ne treba promatrati samo kao način da ubrzamo postojeće procese, nego kao priliku da ih u cijelosti preispitamo i promijenimo', izjavio je Matija Kovačević, član Uprave i glavni direktor za financije Hrvatskog Telekoma.

