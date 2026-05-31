Sramota: Država s 530.000 stanovnika deklasirala Srbiju, pogledajte golove

Zelenortska Republika, koja broji tek 530.000 stanovnika, po čemu tek Curaçao ima manje žitelja na najvećoj svjetskoj smotri, odigrala je pripremnu utakmicu protiv Srbije u Lisabonu. Rezultat je na kraju glasio čak 3-0!

Rijetko tko je favorizirao ovu malenu afričku državu smještenu na Atlantskom oceanu, no mora se priznati da su održali nogometnu lekciju Srbiji. Možda Veljko Paunović nije izašao s najjačom postavom, no zato nije ni slavljenik Bubista. Čini se da to nije bio nikakav problem.

Sve je počelo već u 11. minuti kada je Kevin Lenini zabio za prednost nakon što je srpska obrana jako loše reagirala na povratnu loptu. Nevjerojatnu akciju zelenortski reprezentativci složili su u 59. minuti kada je Laros Duarte samo dovršio akciju u kojoj je ispala cijela momčad suparnika. Pitanje pobjednika riješio je Benchimol samo četiri minute kasnije.

Radi se o velikoj sramoti za Srbiju kojoj je to samo sol na ranu nakon što je propustila kvalifikaciju na Mundijal. Isto se ne može reći za zelenortsku reprezentaciju koja je u svom premijernom nastupu izborila grupu sa Španjolskom, Saudijskom Arabijom i Urugvajom.