Sramota: Država s 530.000 stanovnika deklasirala Srbiju, pogledajte golove

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Zelenortska republika, 2. država s najmanjim brojem stanovnika koja je ikad izborila Svjetsko prvenstvo, apsolutno je deklasirala Srbiju!
Zelenortska Republika, koja broji tek 530.000 stanovnika, po čemu tek Curaçao ima manje žitelja na najvećoj svjetskoj smotri, odigrala je pripremnu utakmicu protiv Srbije u Lisabonu. Rezultat je na kraju glasio čak 3-0!
Rijetko tko je favorizirao ovu malenu afričku državu smještenu na Atlantskom oceanu, no mora se priznati da su održali nogometnu lekciju Srbiji. Možda Veljko Paunović nije izašao s najjačom postavom, no zato nije ni slavljenik Bubista. Čini se da to nije bio nikakav problem.
Sve je počelo već u 11. minuti kada je Kevin Lenini zabio za prednost nakon što je srpska obrana jako loše reagirala na povratnu loptu. Nevjerojatnu akciju zelenortski reprezentativci složili su u 59. minuti kada je Laros Duarte samo dovršio akciju u kojoj je ispala cijela momčad suparnika. Pitanje pobjednika riješio je Benchimol samo četiri minute kasnije.
Radi se o velikoj sramoti za Srbiju kojoj je to samo sol na ranu nakon što je propustila kvalifikaciju na Mundijal. Isto se ne može reći za zelenortsku reprezentaciju koja je u svom premijernom nastupu izborila grupu sa Španjolskom, Saudijskom Arabijom i Urugvajom.