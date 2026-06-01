Investicija teška desetke milijardi eura: Globalni div izabrao Europu za svoj najveći AI projekt

'SoftBank je ponosan što daje ovu veliku obvezu Francuskoj', rekao je Son. 'Sa svojim industrijskim kapacitetima, bazom talenata i nacionalnim ambicijama, Francuska je u jedinstvenoj poziciji da postane vodeće europsko središte AI infrastrukture.'

Prema pisanju Financial Timesa , dogovor je postignut vrlo brzo nakon večere francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i osnivača SoftBanka Masayoshija Sona u Tokiju početkom travnja. Macron je tada predstavio francuske prednosti za razvoj AI infrastrukture , uključujući snažan nuklearni energetski sustav i ubrzane procedure odobravanja velikih tehnoloških projekata.

Europa pokušava sustići SAD i Kinu u izgradnji podatkovnih centara nužnih za razvoj velikih AI modela kao što je ChatGPT, a tehnološke kompanije širom svijeta ulažu stotine milijardi dolara u računalnu infrastrukturu.

Europa zaostaje za SAD-om i Kinom

Iako Europa posljednjih godina pokušava privući tehnološke investicije, i dalje znatno zaostaje za SAD-om, Kinom i Bliskim istokom u gradnji velikih podatkovnih centara. Investicije uglavnom odlaze u regije s nižim troškovima energije, bržim priključcima na elektroenergetsku mrežu i blažim regulatornim pravilima.

SoftBankov projekt u Francuskoj predviđa početno ulaganje od 45 milijardi eura za izgradnju kapaciteta od 3,1 gigavata u regiji Hauts-de-France do 2031. godine, uz dodatna planirana dva gigavata.

Jedan od glavnih objekata nalazit će se u Dunkirku, gdje će SoftBank surađivati s tvrtkom Schneider Electric na razvoju centra za AI infrastrukturu i proizvodnju robotike. Lokacija je strateški odabrana zbog blizine prijestolnica velikih europskih tržišta poput Londona, Bruxellesa i Amsterdama.

Ako projekt bude dovršen u punom opsegu, kompleks od pet gigavata imao bi energetsku snagu usporedivu s proizvodnjom pet nuklearnih elektrana ili približno najvećom potrošnjom električne energije grada veličine New Yorka. Ukupna investicija tada bi dosegnula oko 75 milijardi eura, odnosno približno 87 milijardi dolara.

Dio globalne AI strategije SoftBanka

Francuski projekt dio je mnogo šire SoftBankove strategije povezane s umjetnom inteligencijom. Kompanija je već najavila projekt podatkovnih centara snage 10 gigavata u američkoj saveznoj državi Ohio, a sudjeluje i u konzorciju koji s partnerima poput OpenAI, Oracle, Nvidia, Cisco i tvrtkom G42 planira gradnju dodatnih pet gigavata AI infrastrukture u Abu Dhabiju.

SoftBank je posljednjih godina snažno usmjerio poslovanje prema umjetnoj inteligenciji. Grupa je uložila više od 60 milijardi dolara u OpenAI, vlasnika ChatGPT-a, priprema izlazak na burzu svojih kompanija iz područja robotike i energetike te širi proizvodne kapacitete oko britanskog dizajnera čipova Arm, koji smatra svojom ključnom tehnološkom imovinom.

No stručnjaci upozoravaju da će za realizaciju francuskog projekta biti potrebno znatno više kapitala nego što ga SoftBank sam planira osigurati. Procjene industrije govore da svaki gigavat AI infrastrukture ukupno stoji oko 50 milijardi dolara kada se uračunaju zemljište, gradnja, energija i računalna oprema.

Zbog toga će projekt ovisiti o dodatnim partnerima i velikom projektnom financiranju temeljenom na zaduživanju, dok SoftBank planira sudjelovati s manjim početnim vlasničkim udjelom.

Nisu svi AI projekti zaživjeli

Dio analitičara upozorava da mnogi golemi AI projekti koje posljednjih mjeseci najavljuju političari i tehnološke kompanije još uvijek nisu realizirani.

Jedan od najpoznatijih primjera je projekt OpenAI-a za izgradnju velikog podatkovnog centra na sjeveroistoku Engleske, koji je britanska vlada premijera Keir Starmer prošle godine predstavljala kao strateški iskorak, ali je u međuvremenu stavljen na pauzu.

Macron posljednjih godina pokušava privući industrijske i tehnološke investicije u Francusku kroz inicijativu Choose France, godišnje okupljanje investitora i direktora u Versaillesu. Umjetna inteligencija posljednjih je godina postala jedna od glavnih tema tog događaja, a Francuska investitorima ističe svoju veliku proizvodnju niskougljične električne energije iz nuklearnih elektrana.

Ovogodišnji Choose France održava se manje od godinu dana prije predsjedničkih izbora u Francuskoj, na kojima se očekuje vrlo neizvjesna politička utrka. Krajnja desnica se prema anketama nalazi u prednosti, a Macron se više ne može kandidirati za novi mandat.