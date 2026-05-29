Dok frcaju otkazi, oni zarađuju milijune: Je li ovo novo najtraženije zanimanje u AI eri

Broj oglasa za posao u području kibernetičke sigurnosti u prvom tromjesečju ove godine porastao je za 11 posto u odnosu na prethodnu godinu, prema platformi za traženje posla Glassdoor.

Uspon umjetne inteligencije doveo je do vala otkaza i u Silicijskoj dolini. No, ne i među stručnjacima za kibernetičku sigurnost. Upravo suprotno.

Do naglog porasta potražnje dolazi zbog toga što tehnološki radnici sve više koriste umjetnu inteligenciju za generiranje računalnog koda, pri čemu ponekad griješe i stvaraju sigurnosne propuste.

Vodeći laboratoriji za umjetnu inteligenciju upozorili su kako bi njihove najnovije tehnologije, poput Anthropicovog Mythos modela, mogle biti korištene za pronalaženje i iskorištavanje sigurnosnih porpusta. To bi olakšalo hakiranje tvrtki. Ova pomama za zapošljavanjem pokazuje kako umjetna inteligencija također može pomoći u stvaranju novih radnih mjesta.

Traženi su inženjeri s tehničkim vještinama, ali i otvorenog uma kako bi se mogli uhvatiti u koštac s nejasnoćama i dvojbama koje dolaze s revolucijom umjetne inteligencije i razumijevanjem kako funkcionira složena korporativna infrastruktura.

Rastu i plaće

U pojedinim segmentima potražnja je rasla pet do sedam puta. Stoga ne čudi ni što se brojni stručnjaci za kibernetičku sigurnost sve više preusmjeravaju na AI.

Rastu i njihove plaće, iako ne istim tempom kao za vrhunske istraživače umjetne inteligencije, koji mogu zaraditi neto plaće od 250 milijuna američkih dolara godišnje. Za stručnjake za sigurnost paket od sedam ili osam milijuna dolara postaje sve uobičajeniji.

Kibernetička sigurnost nije jedino područje gdje je umjetna inteligencija potaknula procvat zapošljavanja. Također stvara radna mjesta u tvrtkama privatnog kapitala i rizičnih ulaganja jer investitori žele unovčiti procvat umjetne inteligencije i koristiti tehnologiju za procjenu i poboljšanje svojih portfelja.

Uz to, i sama industrija umjetne inteligencije zapošljava - najbrže rastući naziv radnog mjesta za nedavne diplomante je inženjer umjetne inteligencije, prema LinkedInu.

Divovi poput Googlea trebaju softverskih inženjera više nego ikad. No, traže ljude koji znaju kako graditi AI agente i upravljati njima.

Ipak, malo je vjerojatno da će ta područja rasta nadoknaditi otkaze u drugim dijelovima tehnološke industrije. Meta Platforms je nedavno otpustila 10 posto svog osoblja, odnosno oko osam tisuća ljudi, jer je preusmjerila potrošnju na AI. Amazon je ukinuo 16 tisuća radnih mjesta u nedavnom krugu otpuštanja. Druge tehnološke tvrtke, uključujući Stripe, Snap i Block, također su otpustile tisuće radnika, piše New York Times.