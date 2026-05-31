Revolucija u onkologiji? Novi lijek pokazao značajno bolje preživljenje pacijenata

U izravnoj studiji provedenoj u Kini sudjelovala su 532 pacijenta s nedavno postavljenom dijagnozom uznapredovalog pločastog nemikrocelularnog karcinoma pluća u 3. ili 4. stadiju.

Tvrtka je u listopadu izvijestila da je ivonescimab ispunio glavni cilj studije, potvrdivši da smanjuje napredovanje bolesti ili smrt za 40 posto u odnosu na Tevimbru , prije nego što su podaci o ukupnom preživljavanju bili dostupni.

Pacijenti koji su primali ivonescimab i kemoterapiju živjeli su u prosjeku 27,9 mjeseci u usporedbi s 23,7 mjeseci koliko su živjeli ljudi u skupini koja je dobivala Tevimbru BeOne Medicinesa i kemoterapiju, prema kratkom sažetku rezultata studije.

Usporedili su ivonescimab s Tevimbrom kao početni ili prvi izbor liječenja. Svi su pacijenti dobivali i kemoterapiju.

Rezultati su predstavljeni na stručnome skupu Američkog društva za kliničku onkologiju koji se u nedjelju održava u Chicagu.

Dr. David Spigel, glavni znanstveni direktor Istraživačkog instituta Sarah Cannon u Nashvilleu rekao je u subotu na brifingu za novinare kako još nije jasno hoće li se ispitivanje u Kini prenijeti na širu populaciju jer razlike u etničkoj pripadnosti ponekad mogu utjecati na djelovanje lijekova, no istaknuo je da su rezultati "vrlo ohrabrujući".

Nova klasa naprednih lijekova

Ivonescimab spada u noviju klasu lijekova poznatih kao bispecifična antitijela, koja imaju dvostruki cilj - istodobno blokiraju protein PD-1, odnosno pomažu imunosnom sustavu u prepoznavanju stanica raka i drugi protein nazvan VEGF koji može potaknuti rast tumora, dakle 'uči' imunološki sustav da se bori protiv raka.

Tevimbra je, poput druge, široko korištene imunoterapije - Merckove Keytrude, monoklonsko antitijelo koje cilja (antitijelo) protein PD-1.

Tvrtka je objavila da bi s poboljšanim podacima o preživljavanju iz pristupa dvostrukog cilja i s povoljnim profilom rizika i koristi lijeka, ovaj novi lijek trebao postati novi standard skrbi u liječenju uznapredovalog pločastog NSCLC-a.

Oko 69 posto pacijenata koji su primali lijek iskusilo je ozbiljne nuspojave u odnosu na 59 posto onih koji su liječeni na uobičajen način. Zbog nuspojava je u objema skupinama liječenje prekinulo kod oko 5 posto pacijenata, prenosi stručni medicinski časopis The Lancet.

Summit Therapeutics ima prava na lijek u SAD-u, Kanadi, Europi i Japanu putem ugovora vrijednog do 5 milijardi dolara, dok Akeso zadržava prava za Kinu i ostatak svijeta.

Novi podaci neće se koristiti da bi se zatražilo odobrenje Sjedinjenih Država jer je ispitivanje provedeno samo u Kini, rekla je dr. Julie Gralow, glavna medicinska direktorica ASCO-a.

Dodala je i kako se očekuje da će zasebno globalno ispitivanje u kasnoj fazi, koje je u tijeku, a koje uspoređuje ivonescimab s Keytrudom dati preliminarne podatke u ovoj godini.

"Prešli smo s monoklonskih antitijela na konjugate antitijela i lijekova. Sada mislim da su bispecifična antitijela novo vruće područje", rekla je Gralow. "Uočimo li istu korist u ovome globalnom ispitivanju to će nesumnjivo rezultirati odobrenjem i u SAD-u."