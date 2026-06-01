Ruska taktika: Ovako izgleda tajni rat protiv Europe bez ispaljenog metka

U središtu je model koji su analitičari počeli nazivati jednokratnim agentima - amaterima koji se regrutiraju putem oglasa na platformi Telegram s pretežno ruskog i bjeloruskog govornog područje, ali i ukrajinskog. Ekonomska logika je jednostavna. 'Iznimno je jeftino, teško je dokazati, a doseg može biti golem', rekao je anonimni poljski sigurnosni dužnosnik za američki tjednik The New Yorker.

Veličinu ruskog aparata dodatno je dočarao direktor njemačke obavještajne službe Martin Jager na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji u veljači 2026. 'Moskva danas raspolaže s 60.000 obavještajnih djelatnika diljem svijeta, ne računajući doušnike', rekao je.

Opseg kampanje potvrdila je i Poljska agencija za unutarnju sigurnost (ABW) koja je objavila kako je u prethodne dvije godine provela više protuobavještajnih istraga nego u cijelim prethodnim trima desetljećima, pripisujući to 'povećanoj aktivnosti ruskih i bjeloruskih obavještajnih službi.'

Ilustrativni primjer tog modela je požar u varšavskom tržnom centru Marywilska 44 prije dvije godine, koji je uništio gotovo 1.400 dućana. Nakon godinu dana istrage premijer Donald Tusk objavio je zaključak koji nije ostavljao mjesta za tumačenje: 'Znamo sa sigurnošću da su požar naručile ruske tajne službe'.

Trojica Ukrajinaca koji su sudjelovali u operaciji osuđena su na zatvorske kazne u listopadu 2025. Istraga je i dalje u tijeku, izravni počinitelj paljevine još uvijek nije identificiran, a još dvojica Ukrajinaca optužena su za ulogu u napadu.

Složenija arhitektura

No ABW upozorava da je Rusija od 2024. ubrzano gradila složeniju arhitekturu. Model jednokratnih agenata dopunjava se takozvanim saboterskim ćelijama, strukturiranim po uzoru na organizirani kriminal, s jasnom podjelom uloga i preferencijom prema bivšim vojnicima, policajcima ili plaćenicima iz paravojnih organizacija poput Grupe Wagner.

Istraživač Arkadiusz Nyzio, koji prati ruske operacije u Europi, tu evoluciju opisuje kao nadopunu - jednokratni agenti testirali su državnu otpornost, dok profesionalni saboteri preuzimaju složenije ciljeve.

Taj slijed ilustrirala je eksplozija na željezničkoj pruzi Varšava–Lublin u studenome 2025., u onome što je Tusk nazvao 'dosad neviđenim aktom sabotaže'. Dva Ukrajinska državljana identificirana kao počinitelji odmah su prebjegli u Bjelorusiju.

Jesen 2025. donijela je i val kršenja zračnog prostora. Samo u rujnu dvadesetak ruskih dronova upalo je u poljski zračni prostor, a tri ruska lovca MiG-31 narušila su estonski zračni prostor u trajanju od 12 minuta što je potaknulo obje vlade na pokretanje konzultacija prema članku 4. Sjevernoatlantskog ugovora.

Paralelno s fizičkim napadima tekle su operacije utjecaja. Uoči predsjedničkih izbora u Poljskoj 2025. ministar digitalnih poslova Krzysztof Gawkowski izjavio je da se svake minute bilježe incidenti koji uključuju kritičnu infrastrukturu, dodavši da se nijedna druga zemlja u Europskoj uniji ne suočava s usporedivim pritiskom.

Na platformi X djelovala je mreža botova, bjeloruski državni radio emitirao je na poljskom jeziku i promovirao marginalnog proruskog kandidata; istraživačka organizacija Alliance4Europe prijavila je kako su nebrojeni propagandni TikTok kanali uključeni u tu kampanju, ali je platforma reagirala tek tjedan dana prije izbora.

Po ocjeni oporbe, upravo zbog takvog djelovanja izbori su dali rezultat koji je Rusiji djelomično išao na ruku: konzervativni povjesničar Karol Nawrocki, kojeg je podupirala desničarska stranka Pravo i pravda, pobijedio je prozapadnog gradonačelnika Varšave Rafaela Trzaskowskog s 50,89 prema 49,11 posto glasova.

Iako je Nawrocki potvrdio da želi nastavak poljske podrške Ukrajini jer je 'Rusija najveća prijetnja cijeloj regiji', izričito se usprotivio ubrzanom putu Kijeva prema NATO-u i EU-u.

Analitički centar GLOBSEC ocijenio je da su mnogi kremaljski pokušaji dezinformiranja propali zbog snažnog javnog konsenzusa. Prema istraživanjima, čak 86 posto Poljaka smatra Rusiju prijetnjom, što je najviša razina u regiji. No ruska propaganda pronalazi plodnije tlo u pitanjima koja dijele društvo, posebno u stavovima prema ukrajinskim migrantima i financiranju rata.

Europski odgovor

Europska unija odgovorila je sustavnim mjerama.

U travnju 2025. Komisija je lansirala strategiju ProtectEU, koja po prvi put integrira zaštitu kritične infrastrukture, kibernetičku sigurnost i borbu protiv dezinformacija u jedinstven okvir, izričito imenujući Rusiju kao aktera koji vodi 'online i offline hibridnu kampanju' protiv EU-a.

Godinu poslije Vijeće EU-a usvojilo je zaključke kojima osuđuje ruske hibridne aktivnosti - sabotažu, kibernetičke napade i manipulaciju informacijama - kao dio koordinirane kampanje usmjerene na podrivanje demokratskih temelja Unije.

Do travnja 2026. restriktivne mjere primjenjuju se na ukupno 69 pojedinaca i 19 entiteta, uključujući medijsku platformu Euromore koja 'pojačava i legitimizira ruske narative i dezinformacije namijenjene europskoj publici.'

Nizozemski Međunarodni centar za suzbijanje terorizma (ICCT) objavio je kako je Rusija od početka invazije planirala ili izvela najmanje 151 dokumentiranu neprijateljsku operaciju u Europi. Samo u Njemačkoj zabilježeno je 320 sumnjivih pokušaja sabotaže u 2025.

Rusi neće odustati

Broj hibridnih incidenata pao je u odnosu na rekordnu 2024., no prema istraživaču Bartu Schuurmanu sa Sveučilišta Leiden, to nije znak povlačenja nego činjenice da europske agencije postaju učinkovitije u neutraliziranju operacija. 'Hibridne operacije traju po cijeloj Europskoj uniji i sasvim sigurno Moskva od njih nikada neće odustati', upozorava Schuurman.

Istraživač Nyzio kaže kako već traje pojačana operacija vezana uz parlamentarne izbore u Poljskoj iduće godine. Procjenjuje da postoji snažna mogućnost formiranja krajnje desničarske vlade s antiukrajinskim i antieuropskim programom, scenarij koji opisuje kao geopolitički preokret i 'san za Rusiju.'

Jednokratni agenti bili su jeftini prvi val, saboterske ćelije su drugi, skuplji val, a treći - strpljivo ulaganje u politički i informacijski ekosustav - tek se uobličuje. Europska obavještajna zajednica danas bolje razumije taj mehanizam nego prije. No razumijevanje mehanizma i sposobnost njegova zaustavljanja dvije su sasvim različite stvari.