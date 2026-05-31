Upravljaju 'tihom smrću' iz gejmerskih stolica: 'Da smo ranije imali tu opremu, više mojih suboraca bi preživjelo'

Ukrajina je posljednjih mjeseci ubrzano transformirala svoje ratovanje. Suočena s manjkom ljudstva, iscrpljenošću vojske i neizvjesnom američkom pomoći, sve više se oslanja na dronove, robote i daljinski upravljane sustave. Predsjednik Volodimir Zelenski u travnju je objavio da su ukrajinske snage prvi put zauzele ruski položaj koristeći isključivo bespilotne sustave i robote, dodajući da su od početka godine izveli više od 22 tisuće takvih misija.

Na ekranima se slika podrhtava, vide se tek oblaci prašine i bljeskovi eksplozija. Nema neposrednog kontakta, nema mirisa baruta ni prizora bojišta izbliza. Cijela operacija - uključujući više koordiniranih detonacija na ruskim položajima u istočnoj Ukrajini - odvija se bez ijednog ukrajinskog vojnika na terenu.

'Tiha smrt'

Ukrajinski vojnici tvrde da ruski vojnici ove robotske platforme nazivaju 'tihom smrću'. Vozila na četiri kotača nose velike količine eksploziva, a zbog relativno tihog kretanja ruski ih vojnici često čuju tek kada su udaljena manje od deset metara - unutar smrtonosnog radijusa eksplozije, piše CNN.

Tijekom jedne operacije prvi robot zapinje na aluminijskim ostacima i neko vrijeme bezuspješno pokušava pronaći oslonac. Nakon što uspije zaobići prepreku, izviđački dron iz zraka bilježi snažnu eksploziju i toplinski trag detonacije. Ubrzo slijedi još jedna eksplozija. Cilj početnog napada je odvlačenje pažnje kako bi drugi roboti mogli prodrijeti iza ruskih linija.

Zapovjednici ukrajinske jedinice NC13 iz Treće jurišne brigade izračunali su da bi za isti učinak tijekom 164 slična napada bilo potrebno oko 2300 vojnika. Procjenjuju da bi pritom izgubili polovicu postrojbe, poginule ili ranjene. Upravo zato tvrde da su roboti doslovno spasili oko tisuću ukrajinskih života.

'Da smo tada imali ovakvu opremu, više mojih suboraca bi preživjelo', rekao je Bar, zamjenik zapovjednika jedinice i veteran najtežih urbanih borbi u Donbasu.

No dio vojnika priznaje da tehnologija mijenja samu prirodu rata. 'Prije je rat bio više… muški. Ovisio je o tvojoj disciplini, vještinama i obuci. Danas tehnologija odlučuje o svemu. Nema povratka', rekao je zapovjednik jedinice Mykola 'Makar' Zinkevych.

Ukrajinski pristup proizlazi i iz ozbiljne demografske i vojne krize. Zemlja s manjim brojem stanovnika već četiri godine trpi velike gubitke, dok Rusija nastavlja slati nove vojnike na bojište. Kijev zato sve snažnije ulaže u automatizaciju i masovnu proizvodnju dronova.

Ukrajinska strategija sada uključuje cilj da se mjesečno ubije ili rani oko 35 tisuća ruskih vojnika, što su, tvrde ukrajinski izvori, ove godine već uspjeli ostvariti. Cilj je dodatno otežati Kremlju novačenje novih vojnika i povećati politički pritisak unutar Rusije. Britanska obavještajna služba GCHQ procijenila je ovoga tjedna da je broj poginulih ruskih vojnika dosegnuo 500 tisuća.

Softverska inženjerka Gora

Novo ratovanje stvara i novu generaciju ratnih heroja. Jedna od njih je 22-godišnja Gora, koja sebe ne naziva samo softverskom inženjerkom.

'Ja sam inženjerka za ugrađene hardverske i softverske sustave', odlučno ispravlja sugovornike dok iz njihova zapovjednog centra pokreće prijenos uživo prema radionici u kojoj se roboti sastavljaju i popravljaju. Gora je imala 18 godina kada je počeo rat. Nakon što su je u istočnom dijelu Kijeva noćima budili ruski napadi dronovima, shvatila je da bi njezino znanje iz informatike moglo postati dio nove bojišnice.

'Ključ nisu sama vozila, nego ljudi i način na koji povezuju komunikaciju između vozila i operatera', rekla je.

Obje strane neprestano pokušavaju ometati navigaciju i komunikaciju. Operateri često ostaju bez GPS signala pa robote vode prema unaprijed snimljenim rutama i izviđačkim snimkama terena.

Na drugim dijelovima bojišta roboti već zamjenjuju i osnovne zadaće pješaštva. Jedna ukrajinska jedinica postavila je tešku Browning strojnicu na daljinski upravljano vozilo s gusjenicama i nizom kamera. Takav stroj može danima čekati skriven među raslinjem.

'Ne treba vodu, hranu ni odmor. Jedino mu treba novo streljivo', rekao je jedan vojnik. Njegova jedinica već koristi pet takvih vozila, a priprema i brže modele sposobne za prijevoz kalašnjikova na bojište.