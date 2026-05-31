Policija objavila detalje: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghinije

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana - 23-godišnjakinjom, 21-godišnjakom, 19-godišnjakom i 23-godišnjakom - zbog sumnje na iznudu i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti nakon velikog požara u Velikoj Gorici 29. svibnja u kojem je izgorio Lamborghini, oštećeno više automobila i stambena zgrada, a ukupna šteta procijenjena je na najmanje 1,2 milijuna eura

Prema navodima policije, osumnjičeni su od 63-godišnjeg poduzetnika tražili više milijuna eura u kriptovalutama zbog navodnog duga koji, kako tvrde istražitelji, nije postojao.

Policija navodi da su 23-godišnjakinja i 23-godišnjak, prema unaprijed dogovorenom planu, kupili mobilne telefone i SIM kartice, nakon čega je muškarac po njezinim uputama slao prijeteće SMS poruke 63-godišnjaku, kojeg je osumnjičena poznavala od ranije. U porukama su, tvrde istražitelji, zahtijevali isplatu više milijuna eura na kripto adresu, uz ozbiljne prijetnje. Poduzetnik nije pristao na njihove zahtjeve te je cijeli slučaj prijavio policiji. Prema policijskom izvješću, nakon što nisu uspjeli iznuditi novac, dvoje osumnjičenih odlučilo je angažirati 21-godišnjaka i 19-godišnjaka kako bi zapalili Lamborghini zagrebačkih registracija u vlasništvu trgovačkog društva kojim se koristio 63-godišnjak, s ciljem dodatnog zastrašivanja i prisile na uplatu novca.

U Velikoj Gorici izgorjeli su Lamborghini, stambena zgrada i još tri vozila

Policija sumnja da su 29. svibnja u noćnim satima dvojica mlađih osumnjičenika došla u Zagrebačku ulicu u Velikoj Gorici, gdje se automobil nalazio parkiran u dvorištu. Vozilo su polili lako zapaljivom tekućinom koju su donijeli u kanistru te otvorenim plamenom izazvali požar, nakon čega su pobjegli. Vatra se potom proširila i na drugi Lamborghini kojim se također koristio 63-godišnjak, kao i na još četiri automobila - Nissan, dva Mercedesa i BMW. Osim vozila, oštećena je i stambena zgrada. Nagorjela je fasada sa zapadne, istočne i južne strane objekta, a oštećeni su i prozori na ukupno sedam stanova u vlasništvu više fizičkih osoba i trgovačkih društava. Policija navodi kako su osumnjičeni podmetanjem požara izazvali neposrednu opasnost za živote stanara koji su se u trenutku požara nalazili u zgradi, a teže posljedice spriječili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice koji su uspjeli zaustaviti širenje vatre.

