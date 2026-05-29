Ova nova tehnologija mogla bi odrediti budućnost AI-a. Nvidia u nju pumpa milijarde

Nvidia je u posljednja tri mjeseca uložila najmanje 6,5 milijardi američkih dolara u tvrtke koje razvijaju fotonsku tehnologiju , nadajući se rješenju jednog od glavnih uskih grla u razvoju i implementaciji umjetne inteligencije.

Fotonika – korištenje svjetlosti za prijenos podataka – tehnologija je koju se smatra učinkovitijom alternativom trenutnom procesu prijenosa podataka pomoću električne energije. Električni prijenos podataka troši više energije, što je jedna od glavnih prepreka širem skaliranju umjetne inteligencije.

Od početka ožujka Nvidia je najavila ulaganja dvije milijarde dolara u Lumentum, Coherent i Marvell, tvrtke koje razvijaju fotonsku tehnologiju.

Također će uložiti 500 milijuna dolara u Corning za razvoj naprednih rješenja za optičku povezivost, a sudjelovali su i u rundi financiranja serije E startupa za optiku Ayer Labs, vrijednoj 500 milijuna dolara.

Zamjena za bakar

Fotonika može biti upotrijebljena u AI infrastrukturi za prijenos podataka između grafičkih procesorskih jedinica (GPU), memorije, mrežnih čipova, poslužitelja i podatkovnih centara, umjesto oslanjanja samo na električne signale koji prolaze bakrenim kabelima.

Iako je bakar danas glavni standard povezivosti zbog niže cijene i visoke pouzdanosti, procjenjuje se da će fotonika s vremenom postati istaknutija u AI infrastrukturi.

Nvidia je već ponudila pojedine fotonske tehnologije u sklopu svojih mrežnih rješenja te najavila alate koji bi tvornicama AI-a trebali omogućiti povezivanje milijuna GPU-ova na različitim lokacijama, uz drastično smanjenje potrošnje energije i operativnih troškova.

'Količina kapaciteta tehnologije silicijske fotonike koja nam je potrebna znatno je veća nego što je svijet danas ima. Stoga surađujemo s lancem opskrbe kako bismo osigurali da im možemo pomoći u izgradnji kapaciteta', rekao je glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang u ožujku ove godine.

Proizvođač čipova AMD pridružio se Nvidiji u rundi financiranja Ayer Labsa, a 2025. godine preuzeo je startup Enosemi, uz ulaganja u Teramount i Celestial AI, dok su odjeli za investicije Alphabeta i Microsofta podržali nEye u seriji C, vrijednoj 80 milijuna dolara, u travnju.

No implementacija fotonske tehnologije u cijeloj infrastrukturi umjetne inteligencije u velikim razmjerima donosi izazove.

Prinos proizvodnje na složenim kopakiranim optičkim sklopovima ostaje izazov jer je precizno poravnanje optičkih i silicijskih komponenti težak i zahtjevan proces koji ne trpi pogreške. Kada nešto pođe po zlu u procesu pakiranja, sklop se obično ne može preraditi.

Ipak, masovnije prihvaćanje te tehnologije moglo bi početi već od 2028. godine, piše CNBC.