Meteor eksplodirao iznad SAD-a, zatresli se prozori. NASA: 'Kao 300 tona TNT-a'

Prema podacima američke svemirske agencije, eksplozija je oslobodila energiju usporedivu s oko 300 tona TNT-a , zbog čega su se diljem regije čuli snažni zvučni udari. Brojni stanovnici Massachusettsa i okolnih područja prijavili su snažne detonacije i podrhtavanje prozora i zidova kuća.

Meteor se u trenutku raspadanja kretao brzinom većom od 120 tisuća kilometara na sat, na visini od oko 64 kilometra iznad tla. Iz NASA-e su naglasili kako objekt nije bio povezan ni s jednom aktivnom meteorskom kišom te da nije riječ o svemirskom otpadu ili padu satelita, nego o prirodnom nebeskom tijelu.

Satelitske snimke zabilježile su trenutak raspadanja meteora, koji je na nekoliko sekundi osvijetlio dio neba iznad sjeveroistoka SAD-a.

Stručnjaci navode kako je riječ o neuobičajeno velikoj vatrenoj kugli. Robert Lunsford iz programa Fireball Program Monitor pri Američkom meteorskom društvu rekao je za NY Post da je meteor bio 'znatno veći od uobičajenih vatrenih kugli', procijenivši da je bio širok oko jednog metra.

Dodao je kako je malo vjerojatno da je meteor pao na tlo. 'Za preciznu procjenu trebalo bi analizirati putanju, brzinu i druge parametre, no ako nije potpuno izgorio u atmosferi, vjerojatno je završio u oceanu', rekao je Lunsford.