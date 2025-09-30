Gejming div EA prelazi u ruke Trumpova zeta i Saudijaca. Evo što to znači za industriju

Poznata gejming kompanija iduće će godine otići s burze te analitičari tvrde da je ovaj potez dvosjekli mač za njezino poslovanje
U onome što bi moglo postati najveći otkup koji financiraju privatni fondovi, Electronic Arts (EA) pristao je na ponudu vrijednu 55 milijardi dolara. Dogovor bi trebao biti zaključen do prvog kvartala 2027. godine, a nova vlasnička struktura uključivat će saudijski državni investicijski fond PIF, američki fond Silver Lake Partners i Affinity Partners, investicijsku kuću u vlasništvu Trumpova zeta Jareda Kushnera.
Kupnja nadmašuje dosadašnji rekord iz 2007. godine, kada je za 32 milijarde dolara privatizirana teksaška energetska kompanija TXU. Riječ je o leveraged buyoutu, što znači da se akvizicija većim dijelom financira zaduživanjem, a dug potom vraća sama kupljena kompanija, piše Associated Press.
Zašto je EA tako atraktivna meta?
Gejming industrija posljednjih godina privlači goleme investicije. Microsoft je 2023. godine za gotovo 69 milijardi dolara kupio Activision Blizzard, a konkurencija na mobilnom tržištu, poput Epic Gamesa, jača pritisak.
EA, sa sjedištem u Redwood Cityju u Kaliforniji, posjeduje jedan od najjačih portfelja franšiza u industriji: The Sims, Battlefield, EA Sports FC, Madden NFL, Apex Legends i mnoge druge. Analitičari ističu da ga bogatstvo tih brendova, uz stabilne prihode, čini savršenom metom za investitore.
Što znači odlazak s burze?
Odlaskom s burze, EA će izbjeći konstantan pritisak dioničara i javnih tržišta. To bi, prema stručnjacima, moglo dati tvrtki veću slobodu u razvoju i distribuciji igara te eksperimentiranju novim modelima.
'Moglo bi to rezultirati boljim igrama ili barem većim kreativnim prostorom', kaže Joost van Dreunen, istraživač i predavač na Sveučilištu NYU Stern. Međutim drugi stručnjaci upozoravaju da bi korporativni vlasnici mogli još snažnije utjecati na poslovne odluke, što igrači često dočekuju s nepovjerenjem.
EA je posljednjih godina kritiziran zbog agresivnog modela mikrotransakcija i prijelaza na live-service igre. Privatizacija bi mogla ublažiti pritisak za takvim praksama, iako novi vlasnici nisu najavili konkretne promjene u tom smjeru.
Konačno, tu su i sigurnosne implikacije za korisnike, a dio analitičara i organizacija upozorava i na potencijalne sigurnosne rizike. Ako EA završi pod kontrolom saudijskog fonda i Affinity Partnersa Jareda Kushnera, mogla bi se otvoriti pitanja o zaštiti korisničkih podataka u live-service i mobilnim igrama.
Organizacije za ljudska prava, uključujući Amnesty International, ranije su već kritizirale Saudijsku Arabiju zbog ulaganja u sport i esport, tvrdeći da se radi o sportswashingu. Kritičari upozoravaju da bi ovaj dogovor mogao izazvati slične rasprave, među ostalim zabrinutost da bi korisnički podaci mogli biti izloženi zloupotrebi kao što je njihovo nezakonito praćenje.
Moguće posljedice za zaposlenike
Kao i kod mnogih velikih privatizacija, otvara se pitanje rezova. EA trenutno zapošljava oko 14.500 ljudi, ali je samo 2024. godine otpustio oko pet posto radne snage, uz još nekoliko stotina otkaza u svibnju.
S obzirom na to da dogovor uključuje oko 20 milijardi dolara duga, analitičari upozoravaju da bi rezovi i gašenja studija mogli biti još intenzivniji. EA je već ove godine stopirao razvoj igre temeljene na Marvelovu liku Black Pantheru.
Saudijski PIF i globalna strategija ulaganja u igre
PIF je već značajan igrač u gejming industriji. Posjeduje gotovo 10 posto udjela u EA-u te ulaganja u Nintendu i esport platformama poput ESL FACEIT-a. Saudijska Arabija nastoji ulagati u sektore privlačne mlađoj populaciji, a čak 63 posto stanovništva te zemlje mlađe je od 30 godina.
'EA-ov portfelj, posebno sportske i esportske igre, savršeno se uklapa u saudijsku strategiju širenja', kaže Amanda Cote sa Sveučilišta Michigan State.
Dogovor još uvijek mora proći regulatorna i odobrenja dioničara te analitičari predviđaju da bi globalni regulatori mogli postavljati pitanja, no ističu da 'bliske veze s Trumpovom administracijom i saudijskom vladom' mogu olakšati taj proces. Izvršni direktor EA-a Andrew Wilson, koji ostaje na čelu kompanije, poručio je: 'Nastavit ćemo pomjerati granice zabave, sporta i tehnologije, otvarajući nove prilike.'