Gejming div EA prelazi u ruke Trumpova zeta i Saudijaca. Evo što to znači za industriju

Kupnja nadmašuje dosadašnji rekord iz 2007. godine, kada je za 32 milijarde dolara privatizirana teksaška energetska kompanija TXU. Riječ je o leveraged buyoutu, što znači da se akvizicija većim dijelom financira zaduživanjem, a dug potom vraća sama kupljena kompanija, piše Associated Press .

U onome što bi moglo postati najveći otkup koji financiraju privatni fondovi , Electronic Arts (EA) pristao je na ponudu vrijednu 55 milijardi dolara . Dogovor bi trebao biti zaključen do prvog kvartala 2027. godine , a nova vlasnička struktura uključivat će saudijski državni investicijski fond PIF , američki fond Silver Lake Partners i Affinity Partners , investicijsku kuću u vlasništvu Trumpova zeta Jareda Kushnera .

Zašto je EA tako atraktivna meta?

Gejming industrija posljednjih godina privlači goleme investicije. Microsoft je 2023. godine za gotovo 69 milijardi dolara kupio Activision Blizzard, a konkurencija na mobilnom tržištu, poput Epic Gamesa, jača pritisak.

EA, sa sjedištem u Redwood Cityju u Kaliforniji, posjeduje jedan od najjačih portfelja franšiza u industriji: The Sims, Battlefield, EA Sports FC, Madden NFL, Apex Legends i mnoge druge. Analitičari ističu da ga bogatstvo tih brendova, uz stabilne prihode, čini savršenom metom za investitore.

Što znači odlazak s burze?

Odlaskom s burze, EA će izbjeći konstantan pritisak dioničara i javnih tržišta. To bi, prema stručnjacima, moglo dati tvrtki veću slobodu u razvoju i distribuciji igara te eksperimentiranju novim modelima.

'Moglo bi to rezultirati boljim igrama ili barem većim kreativnim prostorom', kaže Joost van Dreunen, istraživač i predavač na Sveučilištu NYU Stern. Međutim drugi stručnjaci upozoravaju da bi korporativni vlasnici mogli još snažnije utjecati na poslovne odluke, što igrači često dočekuju s nepovjerenjem.

EA je posljednjih godina kritiziran zbog agresivnog modela mikrotransakcija i prijelaza na live-service igre. Privatizacija bi mogla ublažiti pritisak za takvim praksama, iako novi vlasnici nisu najavili konkretne promjene u tom smjeru.

Konačno, tu su i sigurnosne implikacije za korisnike, a dio analitičara i organizacija upozorava i na potencijalne sigurnosne rizike. Ako EA završi pod kontrolom saudijskog fonda i Affinity Partnersa Jareda Kushnera, mogla bi se otvoriti pitanja o zaštiti korisničkih podataka u live-service i mobilnim igrama.

Organizacije za ljudska prava, uključujući Amnesty International, ranije su već kritizirale Saudijsku Arabiju zbog ulaganja u sport i esport, tvrdeći da se radi o sportswashingu. Kritičari upozoravaju da bi ovaj dogovor mogao izazvati slične rasprave, među ostalim zabrinutost da bi korisnički podaci mogli biti izloženi zloupotrebi kao što je njihovo nezakonito praćenje.