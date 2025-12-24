Xbox je izgubio utrku s PlayStationom - koji su im sad planovi?

Prodaja Microsoftovih Xbox konzola sve je slabija, a iz poruka koje dolaze iz kompanije postaje jasno da se Redmond s time možda i ne želi boriti na način kakav fanovi očekuju. Kako ističe CNBC, financijski rezultati za prvo tromjesečje fiskalne 2026. godine pokazali su pad ukupnih prihoda od gaminga od 2 posto na godišnjoj razini, dok je prihod od Xbox hardvera potonuo za čak 29 posto.

No problemi nisu ograničeni samo na Xbox. Podaci istraživačke kuće Circana, koje prenosi CNBC, pokazuju da je potrošnja na konzolni hardver u studenome pala 27 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i to u mjesecu koji se tradicionalno smatra jednim od najjačih za prodaju. Čak i u tom nepovoljnom kontekstu, Xbox Series konzole prošle su najgore - njihova je prodaja pala oko 70 posto u usporedbi s prošlogodišnjim studenim.

Umjesto najave klasičnog povratka u borbi protiv konkurencije, Microsoft sve jasnije gura drugačiju strategiju. Šef Xboxa Phil Spencer već je ranije rekao da kompanija ne pokušava 'nadigrati' Sonyy ili Nintendo na polju samih konzola. Izvori upoznati s Xbox strategijom tvrde da Microsoft sve više razmišlja o otvorenom sustavu koji bi igračima omogućio neprimjetno prebacivanje između konzole, PC-ja i cloud gaminga, ali i šireg ekosustava zabave izvan samih igara.

Razmjeri zaostatka postaju očiti kada se pogleda usporedba prodajnih brojki. Nintendo je objavio da je Switch 2 od lipnja prodao 10,36 milijuna primjeraka, dok je Sony u 2025. godini isporučio 9,2 milijuna PlayStationa 5. Za Xbox, CNBC se poziva na procjene VGChartza prema kojima su Xbox Series S i Series X ove godine prodani u oko 1,7 milijuna primjeraka, što je čak i manje od prodaje izvornog Nintendo Switcha u istom razdoblju, koji se procjenjuje na 3,4 milijuna jedinica. Microsoft je odbio komentirati te brojke, a još je 2015. prestao javno objavljivati podatke o isporukama konzola, kako je prednost PlayStationa rasla.