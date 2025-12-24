Xbox je izgubio utrku s PlayStationom - koji su im sad planovi?

Microsoft mora jako dobro promisliti prema kojem će se smijeru njihov brend kretati
Prodaja Microsoftovih Xbox konzola sve je slabija, a iz poruka koje dolaze iz kompanije postaje jasno da se Redmond s time možda i ne želi boriti na način kakav fanovi očekuju. Kako ističe CNBC, financijski rezultati za prvo tromjesečje fiskalne 2026. godine pokazali su pad ukupnih prihoda od gaminga od 2 posto na godišnjoj razini, dok je prihod od Xbox hardvera potonuo za čak 29 posto.
No problemi nisu ograničeni samo na Xbox. Podaci istraživačke kuće Circana, koje prenosi CNBC, pokazuju da je potrošnja na konzolni hardver u studenome pala 27 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i to u mjesecu koji se tradicionalno smatra jednim od najjačih za prodaju. Čak i u tom nepovoljnom kontekstu, Xbox Series konzole prošle su najgore - njihova je prodaja pala oko 70 posto u usporedbi s prošlogodišnjim studenim.
Umjesto najave klasičnog povratka u borbi protiv konkurencije, Microsoft sve jasnije gura drugačiju strategiju. Šef Xboxa Phil Spencer već je ranije rekao da kompanija ne pokušava 'nadigrati' Sonyy ili Nintendo na polju samih konzola. Izvori upoznati s Xbox strategijom tvrde da Microsoft sve više razmišlja o otvorenom sustavu koji bi igračima omogućio neprimjetno prebacivanje između konzole, PC-ja i cloud gaminga, ali i šireg ekosustava zabave izvan samih igara.
Razmjeri zaostatka postaju očiti kada se pogleda usporedba prodajnih brojki. Nintendo je objavio da je Switch 2 od lipnja prodao 10,36 milijuna primjeraka, dok je Sony u 2025. godini isporučio 9,2 milijuna PlayStationa 5. Za Xbox, CNBC se poziva na procjene VGChartza prema kojima su Xbox Series S i Series X ove godine prodani u oko 1,7 milijuna primjeraka, što je čak i manje od prodaje izvornog Nintendo Switcha u istom razdoblju, koji se procjenjuje na 3,4 milijuna jedinica. Microsoft je odbio komentirati te brojke, a još je 2015. prestao javno objavljivati podatke o isporukama konzola, kako je prednost PlayStationa rasla.
Vodstvo Microsofta već neko vrijeme javno priprema teren za ovakav zaokret. Izvršni direktor Satya Nadella govori o igranju kao nečemu što mora biti 'svugdje i na svakoj platformi', a sugerirao je i da bi sljedeća generacija Xboxa mogla dodatno zamagliti granicu između konzole i PC-ja. Predsjednica Xboxa Sarah Bond isticala je i nove ručne uređaje koje proizvodi Asus, a koji su zamišljeni oko cross-platform igranja i pristupa PC trgovinama igara.
Ni na softverskoj strani zidovi više nisu tako visoki. Bond je ekskluzivne naslove nazvala zastarjelim konceptom, a Microsoft je potvrdio da će sljedeći nastavak serijala Halo stići i na PlayStation 5, što je presedan za jedan od najpoznatijih Xbox brendova, piše Digital Trends.
Ukratko, Microsoft računa da će pretplate i streaming dugoročno nadoknaditi pad potražnje za hardverom. Prema podacima koje navodi CNBC, Xbox je 2024. imao 34 milijuna pretplatnika na Game Pass, ostvario gotovo pet milijardi dolara prihoda od te usluge u posljednjoj fiskalnoj godini, a broj sati provedenih u cloud gamingu na godišnjoj je razini porastao za 45 posto. Xbox Cloud Gaming danas je dostupan u 30 zemalja, uključujući i Indiju.
Ipak, ekonomska računica ostaje klimava. Oštar rast cijene pretplate Game Pass Ultimatea od 50 posto u listopadu izazvao je snažnu reakciju korisnika, a Microsoft već testira i jeftiniju, oglasima podržanu verziju igranja na cloudu. U nadolazećem razdoblju postavlja se pitanje hoće li Microsoft konkretno pokazati što znači njegov 'otvoreni sustav' u planovima za novu generaciju, ali i kako će se pozicionirati u dnevnoj sobi budućnosti, osobito uz dolazak novih konkurenata poput Valveove sljedeće generacije Steam Machinea.