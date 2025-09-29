PUT U PRIVATNE RUKE

Jedna od najvećih gejming kompanija na bubnju: Tko kupuje Electronic Arts?

Damir Rukavina

29.09.2025 u 12:05

Kompanija iza franšiza FIFA, Sims i Battlefield bi, kažu insajderi, mogla završiti u privatnom vlasništvu

Jedna od najvećih svjetskih gejming kompanija, Electronic Arts (EA), pregovara o povlačenju s burze kroz dogovor vrijedan gotovo 50 milijardi dolara, objavio je Wall Street Journal, a kasnije potvrdio Variety. Ako se realizira, bio bi to najveći leveraged buyout (otkup uz zaduživanje) u povijesti.

Grupu ulagača čine fond privatnog kapitala Silver Lake, saudijski Public Investment Fund (PIF) te Affinity Partners, investicijska tvrtka u vlasništvu Trumpovog zeta Jareda Kushnera.

Financijski temelji

EA, čija tržišna kapitalizacija trenutno iznosi oko 48,38 milijardi dolara, u posljednjem kvartalnom izvješću (1. travnja – 30. lipnja) objavio je neto prihode od 1,67 milijardi dolara i vrijednost svih transakcija od 1,3 milijarde dolara. Dobit po dionici prema non-GAAP metodologiji iznosila je 79 centi.

Kompanija je istaknula kako je imala 'rekordan kvartal' zahvaljujući serijalu EA Sports, posebno mobilnoj verziji FC Mobile, dok su Apex Legends i katalog starijih naslova također doprinijeli boljim rezultatima od očekivanih.

Fokus na franšize i buduća izdanja

Na čelu kompanije nalazi se izvršni direktor Andrew Wilson, čiji je glavni prioritet trenutačno lansiranje Battlefielda 6 zakazano za 10. listopada. Osim toga, EA upravlja nekim od najpoznatijih franšiza u svijetu igara: The Sims, Apex Legends, Madden NFL, EA Sports FC (nasljednik FIFA-e), Need for Speed, Dragon Age, Skate, Titanfall, Plants vs. Zombies i EA Sports F1.

Što slijedi

Iako predstavnici EA-a i Silver Lakea nisu komentirali pregovore, potencijalni dogovor mogao bi označiti kraj ere u kojoj je EA bio među najvećim javno trgovanima izdavačima igara. Privatizacija bi tvrtki dala veću fleksibilnost u dugoročnim investicijama, posebno u vrijeme kada industrija videoigara prolazi kroz ubrzane promjene zbog uspona umjetne inteligencije, tržišta mobilnih videoigara i pretplatničkih modela.

