Jedna od najvećih gejming kompanija na bubnju: Tko kupuje Electronic Arts?

Jedna od najvećih svjetskih gejming kompanija, Electronic Arts (EA), pregovara o povlačenju s burze kroz dogovor vrijedan gotovo 50 milijardi dolara, objavio je Wall Street Journal, a kasnije potvrdio Variety. Ako se realizira, bio bi to najveći leveraged buyout (otkup uz zaduživanje) u povijesti.

Grupu ulagača čine fond privatnog kapitala Silver Lake, saudijski Public Investment Fund (PIF) te Affinity Partners, investicijska tvrtka u vlasništvu Trumpovog zeta Jareda Kushnera.

Financijski temelji

EA, čija tržišna kapitalizacija trenutno iznosi oko 48,38 milijardi dolara, u posljednjem kvartalnom izvješću (1. travnja – 30. lipnja) objavio je neto prihode od 1,67 milijardi dolara i vrijednost svih transakcija od 1,3 milijarde dolara. Dobit po dionici prema non-GAAP metodologiji iznosila je 79 centi.

Kompanija je istaknula kako je imala 'rekordan kvartal' zahvaljujući serijalu EA Sports, posebno mobilnoj verziji FC Mobile, dok su Apex Legends i katalog starijih naslova također doprinijeli boljim rezultatima od očekivanih.