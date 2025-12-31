Godina velikih igara, skupog hardvera i teških odluka: Evo što sve čeka gejming industriju u 2026.

Bilo da je riječ o velikim igrama, velikim poslovnim potezima ili velikim kontroverzama – ovo su ključne stvari koje bi gejmeri trebali pratiti u 2026. godini, piše BBC .

GTA 6: stiže li napokon 2026. ili nas čeka još jedna odgoda?

'Trenutak koji milijuni igrača čekaju već jako, jako dugo.' Zvuči poznato? Trebalo bi jer se gotovo identično pisalo o Grand Theft Auto VI i prošle godine.

Dvije odgode i jedan novi trailer kasnije, situacija se nije bitno promijenila. Ako doista izađe 19. studenoga 2026. godine, kako je trenutačno planirano, gotovo sigurno će rušiti prodajne i medijske rekorde. Ostali izdavači već planiraju svoje najvažnije naslove lansirati izvan razdoblja oko izlaska GTA 6, kako bi izbjegli izravnu konkurenciju i maksimalno iskoristili vlastite šanse na tržištu.

No ključno pitanje ostaje isto: hoće li GTA 6 opet kasniti? Izdavač Take-Two Interactive tvrdi da je siguran u novi rok, ali ostaje nejasno hoće li nedavni otkazi – 31 zaposlenik, uključujući iskusne članove tima u Rockstar Gamesu – ostaviti traga na završnoj fazi razvoja.

Veliki naslovi već na početku godine



Za razliku od 2025., kada su izdavači oprezno manevrirali oko GTA-a, 2026. je već sada krcata velikim naslovima – i to već od samog početka godine.

Japanski Capcom u veljači lansira Resident Evil Requiem, deveti glavni nastavak slavnog horor serijala, a u travnju slijedi znanstveno-fantastična akcijska avantura Pragmata.

Sony u istom mjesecu planira objaviti Saros, nastavak hvaljenog **Returnal**a, dok je za jesen najavljen Wolverine, novi superherojski adut studija Insomniac Games.

Svibanj donosi 007 First Light, Bondovu avanturu iz studija IO Interactive, poznatog po serijalu Hitman.

Nintendo, Microsoft i vječno pitanje: gdje su Mario i Zelda?



Nintendo će 2026. pokušati održati zamah rekordnog lansiranja Nintendo Switch 2. Među igrama koje se zasad ističu su Pokopia, opuštenija Pokémon interpretacija, te The Duskbloods, online naslov studija FromSoftware.

Fanovi, naravno, negoduju zbog izostanka potpuno novih Mario ili Zelda igara – no Nintendo ima dugu tradiciju najava „u zadnji čas“, pa to još nije isključeno.

S druge strane, Microsoft najavljuje velika otkrića na **Xbox Developer Direct**u u siječnju. Ako sve ostane po planu, tijekom godine bi trebali izaći Fable i Gears of War: E-Day.

Obilježavanje 25 godina Xboxa moglo bi biti prilika za popravljanje odnosa s fanovima, narušenih zatvaranjima studija, poskupljenjem **Xbox Game Pass**a i odlukom da se ekskluzive objavljuju i na konkurentskim konzolama.

A iz indie scene? Posebno se ističe Raccoin, arkadni „score attack“ naslov inspiriran automatima za guranje kovanica.

Skupa memorija, skuplje konzole?



Radna memorija (RAM) – ključna komponenta svega, od pametnih telefona do konzola – postaje sve skuplja. Razlog je ogromna potražnja iz AI podatkovnih centara, zbog koje su proizvođači memorije promijenili prioritete.

Micron Technology, vlasnik brenda Crucial, već je najavio povlačenje iz dijela potrošačkog tržišta kako bi se fokusirao na AI klijente.

Analitičari upozoravaju da bi to moglo podići cijene elektronike, uključujući i igraće konzole. Bloomberg navodi da bi troškovi proizvodnje Switcha 2 mogli porasti, a spominju se i moguća kašnjenja ili poskupljenja Steam Machinea tvrtke Valve. Za sada nema službenih komentara.

AI u igrama

Rasprava o generativnoj umjetnoj inteligenciji u industriji igara postaje sve žešća, osobito u sektoru koji je posljednjih godina pogođen tisućama otkaza.

Nedavno je Swen Vincke, čelnik Larian Studios* i autor hita Baldur's Gate 3, izazvao burne reakcije kada je otkrio da su u studiju eksperimentirali s GenAI-jem u fazi ideja i prototipova. Naglasio je da AI sadržaj neće završiti u gotovim igrama i da neće zamijeniti ljude, ali je dodao kako bi bilo 'neodgovorno ne istražiti nove tehnologije'.

Iako se nekoć tvrdilo da će GenAI drastično pojeftiniti i ubrzati razvoj igara, zasad nema jasnih dokaza da se to doista događa. Razvojni timovi navode etičke, pravne i praktične prepreke, a dio manjih studija čak se javno ponosi time da AI uopće ne koristi.



Saudijska Arabija kupuje EA



Kupnja Electronic Artsa za 55 milijardi dolara od strane investicijskog konzorcija predvođenog Saudijskom Arabijom bila je jedno od najvećih iznenađenja godine.

Riječ je o dijelu šire strategije zemlje da diverzificira gospodarstvo i postane globalni igrač u industriji zabave. Kritičari, međutim, potez nazivaju primjerom 'sportswashinga', upozoravajući na pokušaje popravljanja imidža zemlje s problematičnim stanjem što se tile ljudskih prava i restriktivnim zakonima prema LGBT zajednici.

Posebnu zabrinutost izazvao je utjecaj na serijale poput The Sims, koji ima snažnu LGBT bazu fanova. Dio poznatih kreatora sadržaja prekinuo je suradnju s EA-om u znak prosvjeda.

EA je poručio da će The Sims 'uvijek ostati prostor u kojem se mogu izraziti'. No dodatnu nelagodu izaziva činjenica da je kompanija preuzela oko 20 milijardi dolara duga, što bi moglo značiti nova restrukturiranja i, potencijalno, nove otkaze.

