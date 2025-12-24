Videoigra o mlađahnom Jamesu Bondu će kasniti, poznat novi datum izlaska

IO Interactive obećaje 'dodatno poliranje mehanika i samog iskustva igre', dok novi datum izlaska reflektira nedavnu odgodu Grand Theft Auta VI

IO Interactive je u utorak objavio da odgađa izlazak svoje igre o mladom Jamesu Bondu, 007 First Light, koja je bila planirana za 2026. godinu. Umjesto prvotno najavljenog datuma 27. ožujka 2026., igra će sada izaći 27. svibnja 2026., što znači da će igrači svoju 'dozvolu za ubijanje' morati pričekati još nekoliko mjeseci. S obzirom na to koliko je ožujak ionako bio prenatrpan novim izdanjima, odgoda i nije potpuno neočekivana, piše Polygon.

'Kao neovisni developer i izdavač, ova nam odluka omogućuje da osiguramo iskustvo koje od prvog dana odgovara razini kvalitete koju vi, igrači, zaslužujete', rekao je izvršni direktor IO Interactivea Håkan Abrak u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama. U studiju dodaju kako će im dodatno vrijeme omogućiti 'daljnje poliranje i doradu iskustva, kako bismo pri lansiranju isporučili najsnažniju moguću verziju igre'.

