Igrali smo Death Stranding 2 i provjerili je li bolji od jedinice

Drugi nastavak kultnog 'simulatora šetnje' Hidea Kojime ne trudi se mijenjati isprobanu recepturu, no to možda i nije loša stvar

Kad sam prije nekoliko godina prvi put pokrenuo Death Stranding, zatekle su me dvije stvari. Kao prvo, u uvodnoj špici sam više puta nego što želim pročitao ime Hideo Kojima. Kao drugo, priča mi je bila tako čudna da mi je trebalo neko vrijeme da je procesiram. Nekoliko godina, par sijedih i jedno proigravanje kasnije, razvio sam svojevrsno poštovanje prema igri. Možda se, naime, ne radi o nečemu što bih svojevoljno išao proigravati, no i dalje razumijem šarm, dinamiku i stil koje je, izgleda, prepoznalo dovoljno igrača da u 2025. dobijemo i nastavak igre.

Tim rečeno, odmah ću naglasiti da Death Stranding 2: On The Beach nisam uspio dogurati do kraja, no također sam prilično uvjeren da je iskustvo koje sam sakupio igrajući ga dovoljno za ovu recenziju.

Novi stari svijet Dakle, što je Death Stranding 2: On The Beach? Kratka verzija je - Death Stranding 1. Ne radi se, da se razumijemo, o istoj igri. Grafika je puno ljepša - vjerojatno najljepša koju sam vidio na PlayStationu 5. Dinamika je također puno bolja i cijelo vrijeme dok igram imam dojam da cijela stvar iza sebe ima puno više samopouzdanja. Da, i dalje se ljuljate dok šećete opustošenim krajolicima. I dalje je priča apsolutni kaos ako ne znate o čemu se radi i ako niste pregledali uvod dostupan u glavnom izborniku. Ono što se osjeti tijekom igranja je to koliko je drugi nastavak puno kompetentniji i sadržajniji. Također, premda je riječ o drugom dijelu igre, jasno se vidi da su si kreatori dali puno truda predstaviti sve vanzemaljske koncepte i mehanike novim igračima. Od prve sekunde igre učit ćete kako navigirati terenom, koristiti mapu i nadići nezgode pomoću gadgeta koje Sam dostavljač nosi sa sobom. Čak ćete u prvih sat-dva naučiti kako pucati. Također ćete naučiti da je Death Stranding 2 puno liberalniji po pitanju oružja i pucnjave. Štoviše, usudio bih se reći da igra ima puno više DNA Metal Gear Solida od prvog nastavka, što je apsolutni plus. Ne dajte se zavarati - sve je i dalje kvrgavo i pomalo nezgrapno, a netko bi rekao kao da glavni lik nosi hrpu kutija na leđima. No to je i sama suština igre. Pucnjava, šuljanje, bliska borba - sve je šeprtljavo i elegantno u istom trenu.

Pravi alat za pravi posao

Igra također daje velik broj novih uređaja i gadgeta, dodajući asortiman opreme za rješavanje problema povrh već abnormalno velikog broja stvari koje su vam pomagale u jedinici. Svemu ovome doprinosi hrpa stila i šašavosti - borbe s bossovima su spektakularne i bučne, ima svega od kiborga do mechova, a negativci su predivno dramatični i pretjerani. Svaka sekunda provedena u Death Strandingu 2 jasno daje do znanja tko ga je dizajnirao. Sve je puno bizarnih i pretjeranih opisa, predmeti su moderno dizajnirani, avangardni i jako cool, a priča je - pa, i dalje priča o mrtvacima koji uzrokuju nuklearne eksplozije. A negativci? A pozitivci? Problem s tim mrtvacima je to što, za razliku od onih u 'jedinici', zbog nekog razloga nisu tako strašni. Možda zato što Sam sad ima puno više alata kojima im se može suprotstaviti? Možda zato što je riječ o drugačijem tonu priče? Možda je to zbog većeg fokusa na šuljanje i borbu, dostavljanje predmeta i neobičnu tehnologiju, a možda zbog činjenice da je većina misterija iza BT-ova (duhova) 'izcicana' u prvom nastavku, kad ste spasili UCA (Ujedinjene gradove Amerike) od sigurne propasti.

Uglavnom, nakon više desetaka sati igre i uz pažnju da vam ne upropastim priču - što reći o radnji? Pa, radi se o sličnom stilu kao i u prošlom nastavku, uz asortiman novih Kojiminih (TM) likova te nekoliko zaokreta i preokreta u novom vrlom svijetu dostave. Sam je, kao i u prvom nastavku, i dalje šutljiv lik, no to daje više prostora apstraktnom zoološkom vrtu ekstrabizarnih pozitivaca i negativaca koji radnju čine svježom, zanimljivom i neobičnom. Sve ostalo? Da sad krenem govoriti da je ovo posve drukčija igra i da je trebate igrati makar niste možda voljeli Death Stranding 1 - lagao bih. Ovo je u svojoj srži i dalje naslov u kojem dostavljate stvari, nadograđujete opremu te postajete najjači i najbolji dostavljač u kraju, no tu je taj 'MGS' začin koji sve čini puno zanimljivijim i dinamičnijim. Ako ste igrali prvi Death Stranding i falilo vam je malo pucnjave i akcije da ga potpuno zavolite, Death Stranding 2 definitivno bi vam se mogao svidjeti.