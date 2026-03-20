Dvosjekli mač AI-ja: Kod njega najviše volimo ono od čega najviše strahujemo

Istraživanje koje je obuhvatilo 80 tisuća ljudi pokazalo je kako imamo ambivalentan odnos prema o umjetnoj inteligenciji i naglasilo glavne razloge za zabrinutost

Anthropic je intervjuirao je više od 80 tisuća ljudi iz 159 država. Što su otkrili? Pa, stvari koje ljudi najviše vole kod umjetne inteligencije često su upravo one stvari kojih se boje. Brojni ispitanici rekli su kako su koristili umjetnu inteligenciju kao emocionalnu podršku u situacijama poput gubitka roditelja ili rata. Iako ljudi mogu cijeniti umjetnu inteligenciju zbog emocionalne podrške, također su tri puta skloniji strahu od ovisnosti o njoj.

Jedan nijemi Ukrajinac je pomoću nje napravio softver za pretvaranje teksta u govor kako bi mogao komunicirati s prijateljima gotovo u stvarnom vremenu, za što je mislio kako je nemoguće. Izvješće je otkrilo kako umjetnu inteligenciju na radnom mjestu najčešće koristimo za automatizaciju zadataka. Ispitanici su rekli kako im je to oslobodilo vrijeme za druge, važnije poslove. No, kada su ih pitali što točno, istaknuli su vrijeme s obitelji. Međutim, tehnologija također predstavlja mač s dvije oštrice, jer se ljudi boje da će izgubiti kognitivne sposobnosti. 'Koristio sam umjetnu inteligenciju za pregled ugovora, uštedu vremena... i istovremeno se bojim: gubim li sposobnost samostalnog čitanja? Razmišljanje je bila posljednja granica', naveo je odvjetnik koji je sudjelovao u istraživanju. Gotovo polovica odvjetnika među ispitanicima iz prve ruke je iskusila nepouzdanost umjetne inteligencije. Ali, također su izvijestili o najvišim stopama ostvarenih koristi u donošenju odluka od bilo koje profesije.