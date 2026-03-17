Jedan od šefova Netflixa: 'AI može pomoći, ali ne može zamijeniti ljude'

AI startupovi koji razvijaju alate za filmsku i televizijsku industriju – od specijalnih efekata do generiranja sadržaja – sve su prisutniji u Hollywoodu. Netflix je nedavno preuzeo i startup InterPositive, koji razvija alate za filmaše, a osnovao ga je glumac Ben Affleck.

'Ne mislim da brže i jeftinije ima smisla ako nije bolje' , rekao je Sarandos u intervjuu za Politico . 'Ovo je najkonkurentnije razdoblje u povijesti medija. Morate biti bolji svaki put kada izađete s novim sadržajem.'

Sarandos naglašava kako umjetnu inteligenciju vidi prvenstveno kao alat za kreativce, a ne kao njihovu zamjenu. 'AI bi trebao biti alat za stvaratelje. Kao što su se produkcijski alati razvijali kroz vrijeme, umjetna inteligencija je samo njihova brza i važna evolucija', istaknuo je.

Prema njegovim riječima, AI može pomoći u montaži i produkciji, ali kvalitetan sadržaj i dalje zahtijeva ljude, dakle scenariste, glumce i tehničku ekipu.

Pritom ističe područje sinkronizacije, gdje umjetna inteligencija još uvijek ne može zamijeniti ljudski talent. 'Najvažniji dio sinkronizacije je izvedba. Kvalitetni glasovni glumci su ključni. Da, AI je jeftiniji, ali bez te ljudske izvedbe kvaliteta produkcije pada', rekao je.

No vidi prostor za primjenu AI-ja i u tom segmentu. Primjerice, tehnologija bi mogla omogućiti naknadno dodavanje ili prilagodbu pojedinih replika bez potrebe za ponovnim okupljanjem cijele glumačke ekipe. 'Moći ćete, primjerice, naknadno doraditi dijelove dijaloga i tako unaprijediti film bez ponovnog snimanja', zaključio je Sarandos.