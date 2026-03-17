Enciklopedija Britannica tužila OpenAI: Kanibaliziraju naš internetski promet i kradu članke

OpenAI koristi online članke i enciklopedijske i rječničke unose za 'obuku' ChatGPT-ja i sažecima sadržaja u odgovoru na upite korisnika "kanibalizira" internetski promet Britannice, stoji u tužbi podnesenoj u petak pred saveznim sudom u New Yorku.

Nezakonito kopiranje članaka

Nezakonito je kopirano gotovo 100.000 članaka, tvrdi Britannica, dodajući da ChatGPT proizvodi "gotovo doslovne" kopije njezinih enciklopedijskih unosa, rječničkih definicija i drugog sadržaja i 'krade' korisnike.

OpenAI je optužen i za krađu intelektualnog vlasništva i netočno citiranje Britannice u lažnim AI "halucinacijama". Pojam obuhvaća netočne odgovore AI-ja na upit, u rasponu od nedosljednosti do izmišljenih ili proturječnih informacija.