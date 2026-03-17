Ovako Nvidia zamišlja budućnost tehnologije

Tehnološki div Nvidia kladi se na porast agenata temeljenih na umjetnoj inteligenciji . Najavili su niz softverskih i hardverskih nadogradnji i noviteta kako bi potaknula razvoj AI agenata ili AI asistenata koji mogu obavljati zadatke za korisnike.

Nvidia je također najavila nove računalne stalke dizajnirane za napajanje agenata, pomičući primarni fokus svoje strategije s grafičkih procesorskih jedinica. U pripremi su i softverski alati koji će pomoći tvrtkama u izradi AI agenata, uključujući modele i nacrt za stvaranje prilagođenih specijaliziranih asistenata. Bit će pokrenut i skup resursa za stvaranje agenata na OpenClawu koji dodaje kontrole privatnosti i sigurnosti.

Njezini sustavi trebali bi pomoći agentima temeljenim na OpenClawu u pristupu sustavima i datotekama bez ugrožavanja sigurnosti ili privatnosti, a u njihovoj pripremi izravno su surađivali s tvorcem OpenClawa Peterom Steinbergerom, kojeg je OpenAI nedavno zaposlio.

Glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang nazvao je OpenClaw operativnim sustavom za osobnu umjetnu inteligenciju i usporedio ga s operativnim sustavima Mac i Windows zbog značenja koje će imati. 'OpenClaw je broj jedan. To je najpopularniji projekt otvorenog koda u povijesti čovječanstva, a to je učinio u samo nekoliko tjedana', rekao je Huang.

Odmak od GPU-ova

Nvidia je također predstavila nadogradnju svoje nove računalne platforme Vere Rubin, a ona se sastoji od sedam čipova koji su sada u punoj proizvodnji. To uključuje novi središnji računalni stalak sastavljen od središnjih procesorskih jedinica (CPU-ova), a ne od grafičkih procesorskih jedinica (GPU-ova), po kojima je Nvidia poznata.

U svoje sustave su integrirali i procesor koji nije njihov. Nove brze jedinice za obradu jezika (LPU) američke AI tvrtke Groq rezultat su ugovora sklopljenog u studenom prošle godine, vrijednog 20 milijardi američkih dolara.