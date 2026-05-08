Direktor ZICER-a: 'Iduća faza je podrška startupovima u izlasku na međunarodna tržišta'

U sklopu znanstveno-stručnog skupa Towards Evidence-Based Startup Ecosystem Monitoring in Croatia, prezentirani su rezultati istraživanja o startup ekosustavu koje je provedeno među startupovima inkubiranima u ZICER-u tijekom 2025. godine.

Istraživanje je pokazalo da je svima prioritet snažno jačanje izlaska na međunarodna tržišta. 'Iduća faza ZICER-a je podrška startupovima u izlasku na međunarodna tržišta, ali i pomoć našim istraživačima da svoja istraživanja komercijaliziraju i od njih naprave tvrtke koje mogu generirati prihode za tržište', rekao je prvi čovjek ZICER-a.

Dodao je da će se u sljedećem vremenskom razdoblju osigurati veća sredstva koja će se koristiti za internacionalizaciju i za pozicioniranje startupova na globalnom tržištu. Ujedno je izvijestio da je na ovogodišnji poziv za akceleracijski program ZICER-a prijavljeno rekordnih 110 tvrtki i timova, gotovo dvostruko više nego ranijih godina.

'Istraživanja su opravdala funkcioniranje ZICER-a, ona su pokazala da je program akceleracije najbolje prihvaćen od strane inkubanata, odnosno poduzeća koja su unutra. Također pokazalo se da je ovo mjesto sjajnog povezivanja poduzeća', rekao je predstojnik Odjela za inovacije, poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore Ekonomskog instituta Zagreb Zoran Aralica.

Kazao je i da su neki od glavnih zaključaka istraživanja da sa programima inkubacije i akceleracije treba nastaviti, ali i načiniti prilagodbu prema pojedinačnim potrebama poduzeća, budući da su ona iznimno heterogena. Istaknuo je isto tako, kao i Šesnić, da treba jačati internacionalizaciju ZICER-a.