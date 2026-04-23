Startup Unlokie postavio prvi pametni ormarić sa sportskom opremom

Riječki startup Unlokie pokrenuo je pilot projekt na Igralištu Kampus (Vojno igralište), jednom od najposjećenijih javnih sportskih prostora u gradu Rijeci, s oko 70.000 korisnika godišnje. U suradnji s Rijeka Sportom i Gradom Rijekom, postavljena su dva pametna ormarića iz kojih posjetitelji mogu posuditi košarkaške, odbojkaške ili nogometne lopte, priopćili su iz tog startupa
Usluga funkcionira putem mobilnog uređaja. Korisnik registrira korisnički račun putem aplikacije, pronađe najbliži ormarić ili skenira QR kod, otključa opremu i nakon igre je vraća. Cijena u Rijeci iznosi 0,65 eura za dva sata. Radi se o prvom ovakvom pilot projektu u Hrvatskoj.
Nedugo nakon instalacije, 19. travnja Unlokie je na igralištu Kampus organizirao košarkaški turnir 3 na 3. Sudionici su lopte posuđivali izravno iz ormarića, a paralelno s turnirom, drugi posjetitelji terena koristili su odbojkaške i nogometne lopte. Bio je to prvi konkretan uvid u to kako sustav funkcionira u svakodnevnoj upotrebi, navode idejni začetnici u priopćenju.
'Javni sportski tereni su tu. Ono što često nedostaje je zadnji korak koji ljude zapravo pokrene na igru. Htjeli smo da bilo tko može doći, posuditi loptu za nekoliko sekundi i odmah početi koristiti prostor', izjavio je Roko Gligora, jedan od osnivača.
Unlokie su osnovali Ian Balen i Roko Gligora, dva studenta Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). Startup je dio BIRD Incubatora u Zagrebu, jednog od vodećih inkubatora za tehnološke startupe u Hrvatskoj, gdje su prošli kroz inkubacijski program.
Igralište Kampus odabrano je kao prva lokacija zbog velikog broja posjetitelja i raznolikosti sportskih sadržaja.
Naime, riječ je o kompleksu s košarkaškim, rukometnim i nogometnim terenima te atletskom stazom. Cilj je nakon uspješnog pilot projekta u Rijeci sustav proširiti na ostale gradove u Hrvatskoj i regiji, zaključuje se u priopćenju.