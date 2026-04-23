Startup Unlokie postavio prvi pametni ormarić sa sportskom opremom

Usluga funkcionira putem mobilnog uređaja. Korisnik registrira korisnički račun putem aplikacije, pronađe najbliži ormarić ili skenira QR kod, otključa opremu i nakon igre je vraća. Cijena u Rijeci iznosi 0,65 eura za dva sata. Radi se o prvom ovakvom pilot projektu u Hrvatskoj.

Nedugo nakon instalacije, 19. travnja Unlokie je na igralištu Kampus organizirao košarkaški turnir 3 na 3. Sudionici su lopte posuđivali izravno iz ormarića, a paralelno s turnirom, drugi posjetitelji terena koristili su odbojkaške i nogometne lopte. Bio je to prvi konkretan uvid u to kako sustav funkcionira u svakodnevnoj upotrebi, navode idejni začetnici u priopćenju.

'Javni sportski tereni su tu. Ono što često nedostaje je zadnji korak koji ljude zapravo pokrene na igru. Htjeli smo da bilo tko može doći, posuditi loptu za nekoliko sekundi i odmah početi koristiti prostor', izjavio je Roko Gligora, jedan od osnivača.

Unlokie su osnovali Ian Balen i Roko Gligora, dva studenta Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). Startup je dio BIRD Incubatora u Zagrebu, jednog od vodećih inkubatora za tehnološke startupe u Hrvatskoj, gdje su prošli kroz inkubacijski program.

Igralište Kampus odabrano je kao prva lokacija zbog velikog broja posjetitelja i raznolikosti sportskih sadržaja.

Naime, riječ je o kompleksu s košarkaškim, rukometnim i nogometnim terenima te atletskom stazom. Cilj je nakon uspješnog pilot projekta u Rijeci sustav proširiti na ostale gradove u Hrvatskoj i regiji, zaključuje se u priopćenju.