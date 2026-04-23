SpaceX se sprema preuzeti Cursor za 60 milijardi dolara

Uz OpenAI i Anthropic, Cursor je jedan od nekoliko startupa iz Silicijske doline koji su privukli valove programera korištenjem umjetne inteligencije za automatizaciju kodiranja, poslovanja u kojem su tvrtke za umjetnu inteligenciju pronašle ranu mogućnost komercijalizacije.

SpaceX je osigurao opciju preuzimanja startupa za generiranje računalnog koda Cursor za 60 milijardi američkih dolara kasnije ove godine ili plaćanja 10 milijardi dolara za novo partnerstvo.

Dogovor bi mogao dati xAI-ju - proizvođaču robota za brbljanje temeljenog na umjetnoj inteligenciji Grok s kojim se SpaceX spojio u veljači - jače uporište na tržištu kodiranja umjetne inteligencije, gdje je do sada zaostajao za konkurencijom.

Također pruža Cursoru veći računalni kapacitet za razvoj modela umjetne inteligencije. Konkretno, superračunalu Colossus s kapacitetom ekvivalentnim milijun Nvidijinih procesora H100.

SpaceX planira krenuti u javnu ponudu dionica u nadolazećim mjesecima, ciljajući na prikupljanje 75 milijardi dolara investicija i procjenu vrijednosti od blizu 1,75 bilijuna dolara. Andrew Milich i Jason Ginsberg, voditelji inženjeringa proizvoda u Cursoru, pridružili su se tijekom u ožujka SpaceX-u kako bi doprinijeli lunarnim projektima tvrtke i xAI-ju, piše Guardian.