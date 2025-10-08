Danska želi zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina: 'Oslobodili smo čudovište'

Odluka je, u jeku iznošenja poraznih posljedica izlaganja digitalnim platformama, službeno najavljena u sklopu nedavnog obraćanja premijerke Frederiksen

Danska će zabraniti korištenje društvenih mreža mlađima od 15 godina, najavila je premijerka Mette Frederiksen, optuživši mobilne telefone i društvene mreže da 'kradu djetinjstvo djeci'. Govoreći u utorak na otvaranju danskog parlamenta Folketinga, Frederiksen je rekla: 'Oslobodili smo čudovište.' Dodala je: 'Nikada prije toliko djece i mladih nije patilo od tjeskobe i depresije.' Istaknula je i da mnoga djeca imaju poteškoće s čitanjem i koncentracijom, dodavši: 'Na ekranima vide stvari koje nijedno dijete ili mlada osoba ne bi trebali vidjeti.' Premijerka nije precizirala koje će društvene mreže biti obuhvaćene novim mjerama, ali je rekla da će se odnositi na 'nekoliko' platformi. Rekla je da će postojati mogućnost da roditelji daju dopuštenje svojoj djeci za korištenje društvenih medija od 13. godine. Kaže da se nada da bi zabrana mogla stupiti na snagu već sljedeće godine, piše Guardian.

Ta odluka slijedi primjer Australije, koja uvodi zabranu korištenja društvenih mreža uključujući Facebook, Snapchat, TikTok i YouTube za mlađe od 16 godina, te Norveške, gdje je premijer Jonas Gahr Støre također najavio strogo ograničenje na minimalnu dob od 15 godina, umjesto dosadašnjih 13. Støre je prošle godine rekao da će to biti 'težak uspon', ali da se političari moraju umiješati kako bi zaštitili djecu od 'moći algoritama'. Danska ministrica za digitalizaciju Caroline Stage nazvala je vladinu najavu 'revoucionarnom'. Rekla je: 'Rekla sam to već prije i ponovit ću: bili smo previše naivni. Ostavili smo digitalne živote djece platformama koje nikada nisu imale njihovu dobrobit na umu. Moramo prijeći iz digitalnog zatočeništva u zajednicu.' U svom govoru, Frederiksen je navela podatke koji pokazuju da 60 posto dječaka od 11 do 19 godina tijekom slobodnog vremena ne vide nijednog prijatelja, dok 94 posto danske djece u sedmom razredu ima profil na društvenim mrežama prije nego što navrše 13 godina. 'Mobilni telefoni i društvene mreže našoj djeci kradu djetinjstvo', rekla je.