Pokrenuta istraga: Koju su ulogu društvene mreže imale u ubojstvu Charlieja Kirka?

Saslušanje slijedi nakon tvrdnji kako je optuženik za ubojstvo - Tyler Robinson , 22-godišnji bijelac iz Utaha - možda bio pod utjecajem ekstremističkih online zajednica.

Nakon ubojstva konzervativnog influencera Charlieja Kirka , predsjednik Odbora za nadzor i reformu vlade američkog Kongresa James Comer pozvao je izvršne direktore Discorda, Reddita, Twitcha i Valvea na svjedočenje na saslušanju 8. listopada o radikalizaciji online.

'Kongres ima dužnost nadzirati platforme online koje su radikali koristili za poticanje političkog nasilja. Kako bi spriječili buduću radikalizaciju i nasilje, izvršni direktori... moraju se pojaviti pred Odborom za nadzor i objasniti koje će mjere poduzeti kako bi osigurali da se njihove platforme ne iskorištavaju u zlonamjerne svrhe', naveo je Comer u priopćenju za javnost.



Savezni istražitelji još rade na utvrđivanju pravih motiva napadača, iako je Robinsonova majka rekla policiji kako je saznao da politički orijentira lijevo od centra.



Čahure metaka pronađene na mjestu događaja nosile su natpise pune memova koji se odnose na Helldivers 2, antifašističke teme i šale o furry kulturi s 4chana.



Dok su rane teorije upućivale na radikalizaciju online, procurili su zapisi s Discorda koji oslikavaju daleko mutniju sliku mladića kojeg prijatelji opisuju kao apolitičnog, više zainteresiranog za videoigre i oružje nego za ideologiju.



Glasnogovornik Reddita rekao je kako njihova interna revizija do sada nije pronašla dokaze da je osumnjičenik bio aktivan na stranici.



Ranije ovog tjedna, guverner Utaha Spencer Cox izvijestio je kako napadač i dalje ne surađuje, ali zakonodavci nastavljaju s provjerom platformi.



Saslušanja poput ovog postala su poznati ritual u Sjedinjenim Državama, gdje su masovne pucnjave česte, a tehnološke tvrtke redovito bivaju optužene za omogućavanje ekstremističkih mreža.



Discord i Twitch istraživali su državni odvjetnici nakon pucnjave u supermarketu u Buffalu 2022. godine.



Discord je već najavio kako će surađivati u ovom slučaju, piše Mashable.

