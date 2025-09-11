Hoće li EU zabraniti TikTok i Instagram mlađima od 16? Von der Leyen razmatra australski model

Von der Leyen je dodala da će se proces voditi načelima opreza, uz uključivanje svih dionika: 'U ovom radu vodit ćemo se potrebom da osnažimo roditelje i stvorimo sigurniju Europu za našu djecu.'

U govoru o stanju Unije pred Europskim parlamentom, Von der Leyen je istaknula da Komisija pažljivo prati australsku politiku. 'Pomno pratim provedbu njihove politike kako bih vidjela koje sljedeće korake možemo poduzeti u Europi. Do kraja godine zatražit ću od panela stručnjaka preporuke o najboljem pristupu za Europu ', rekla je.

Nacionalne inicijative već postoje

Za sada se zabrane za maloljetnike u EU uređuju na nacionalnoj razini. Većina platformi, uključujući TikTok i Instagram, propisuje minimalnu dob od 13 godina, ali nacionalne vlasti mogu uvesti stroža pravila.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u lipnju da će Francuska zabraniti korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 15 godina 'u roku od nekoliko mjeseci' ako EU ne djeluje zajednički. Njegova izjava uslijedila je nakon što je 14-godišnji učenik izbo djelatnika škole u Nogentu.

Nizozemske vlasti preporučile su roditeljima da ne dopuštaju djeci mlađoj od 15 godina pristup društvenim mrežama, pozivajući se na psihološke i fizičke rizike.

EU regulacija u pripremi

Europska komisija u lipnju je objavila smjernice za zaštitu maloljetnika u okviru Akta o digitalnim uslugama (DSA). Cilj je zaštititi djecu od online opasnosti poput vrbovanja, štetnog sadržaja, ovisničkog ponašanja, cyberbullyinga i agresivnih komercijalnih praksi.

Smjernice se odnose na sve online platforme dostupne maloljetnicima. Paralelno, Komisija je pokrenula suradnju s pet država članica – Danskom, Francuskom, Grčkom, Italijom i Španjolskom – na razvoju nacionalnih aplikacija za provjeru dobi korisnika.