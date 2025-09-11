Nakon što su im društvene mreže preotele dio prihoda, pred izdavačima je novi izazov

Nakon što su im društvene mreže preotele dio prihoda, umjetna inteligencija predstavlja novi izazov za izdavače. Naime, čini se kako sve više ljudi radije prati sažetke članaka koje sastavlja umjetna inteligencija nego priče koje mediji donose.

Bez neovisnog pristupa Googleovim ili internim podacima izdavača o stopi teško je znati punu mjeru učinka umjetne inteligencije. Po procjeni koju je britanskom regulatornom tijelu sudu u srpnju dao DMG Media, vlasnik MailOnlinea, Metroa i drugih platformi, stopa klikanja pala je za 89 posto.

Izdavači smatraju kako to nije pošteno jer oni generiraju sadržaj koji pokreće Google, koji monetizaciju tih sadržaja podriva AI sažecima. Zabrinuti su i zbog Googleovog novog alata AI Mode, koji prikazuje rezultate pretraživanja u konverzacijskom stilu s puno manje poveznica nego tradicionalno pretraživanje, što bi također moglo smanjiti klikove i mogućnost zarade.

Krenule sudske tužbe

U Googleu se brane kako i dalje daju prioritet slanju prometa na web i nastavljaju slati milijarde klikova na web stranice svaki dan. Tvrde kako je volumen klikova s ​​Googleovog pretraživanja na web stranice 'relativno stabilan' u odnosu na prethodnu godinu. Broj kvalitetnih klikova (onih na kojima se korisnik zadrži nakon klikanja) malo poboljšao u usporedbi s prije godinu dana.

S AI Overviews ljudi vide više poveznica na stranici nego prije. Više upita i više poveznica znači više prilika za web stranice da se pojave i budu kliknute, uvjereni su u Googleu. Neki u izdavačkoj industriji obraćaju se sudovima za naknadu.

U srpnju je skupina organizacija, uključujući Independent Publishers Alliance, neprofitnu organizaciju za tehnološku pravdu Foxglove i kampanjsku skupinu Movement for an Open Web, podnijela pravnu tužbu britanskoj regulatornoj agenciji Competition and Markets Authority.

Naveli su kako Googleovi pregledi s umjetnom inteligencijom koriste sadržaj izdavača na štetu novina. Zattažili su privremene mjere kako bi se spriječilo Google u zlorabi sadržaja izdavača, piše BBC.