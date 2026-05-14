Meta prati klikove i pokrete miša zaposlenika, radnici pokrenuli prosvjed

Na lecima stoji pitanje: 'Ne želite raditi u tvornici za ekstrakciju podataka zaposlenika?' Materijali su navodno ostavljani u sobama za sastanke, na automatima za grickalice pa čak i na držačima toaletnog papira, izvještava Engadget .

Zaposlenici Mete počeli su organizirati interni otpor protiv novog programa nadzora računala koji kompanija koristi za razvoj AI agenata sposobnih za obavljanje računalnih zadataka. Prema izvještaju agencije Reuters, po uredima Mete u SAD-u posljednjih dana pojavili su se letci koji kritiziraju projekt i pozivaju zaposlenike na potpisivanje online peticije protiv sustava praćenja aktivnosti na računalima.

Softver prati pokrete miša i tipkanje



Sporni projekt nazvan je 'Agent Transformation Accelerator' (ATA). Meta je prošlog mjeseca zaposlenicima objavila da će na službena računala instalirati softver koji prati pokrete miša, klikove i pritiske tipki. Cilj programa je treniranje AI agenata koji bi jednog dana mogli samostalno obavljati složene zadatke na računalima. U internom memorandumu kompanija je navela da zaposlenici 'mogu pomoći modelima da postanu bolji jednostavno obavljajući svoj svakodnevni posao'.



Glasnogovornik Mete Andy Stone rekao je za Reuters da su stvarni primjeri korištenja računala ključni za razvoj AI sustava koji trebaju razumjeti kako ljudi koriste sučelja, izbornike i aplikacije.

Zaposlenici strahuju da treniraju vlastite zamjene



Reakcije unutar kompanije bile su znatno manje optimistične. Prema objavi New York Timesa, dio zaposlenika izrazio je zabrinutost da praktički sudjeluju u treniranju sustava koji bi ih jednog dana mogli zamijeniti. 'Kako se možemo isključiti iz ovoga?' navodno je pitao jedan zaposlenik na internim forumima kompanije.



Meta je potvrdila da mogućnost isključivanja ne postoji. Tehnološki direktor Andrew Bosworth zaposlenicima je poručio da sudjelovanje nije opcionalno. Jedan inženjerski menadžer opisao je program kao 'iznimno neugodan', dok su drugi optužili vodstvo za ignoriranje zabrinutosti zaposlenika.



Napetosti rastu

Dodatne tenzije izaziva činjenica da se ATA uvodi paralelno s novim valom otpuštanja u Meti. Kompanija trenutno provodi smanjenje radne snage od oko deset posto, a zaposlenici su čak pokrenuli internetske stranice koje odbrojavaju do planiranih otkaza 20. svibnja. Jedna od tih stranica događaj opisuje kao 'Big Beautiful Layoffs' (veliki lijepi otkazi).



Financijska direktorica Mete Susan Li nedavno je investitorima rekla da kompanija još uvijek ne zna 'koja je optimalna veličina tvrtke u budućnosti', posebno zbog brzog razvoja umjetne inteligencije.



Pozivanje na radnička prava



Zaposlenici koji organiziraju prosvjed pozivaju se na američki Zakon o odnosu s radnom snagom (National Labor Relations Act), koji štiti pravo radnika na organiziranje i kolektivno djelovanje vezano uz radne uvjete. Slični pokušaji organiziranja pojavili su se i u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje dio zaposlenika Mete surađuje sa sindikatom United Tech and Allied Workers.

