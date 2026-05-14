Iranci u Hormuškom tjesnacu zaplijenili 'plutajuće skladište oružja'

Kako je objavila britanska organizacija UK Maritime Trade Operations (UKMTO), brod je sada na putu prema iranskim teritorijalnim vodama, prenosi BBC .

BBC je ranije izvještavao da se takva plovila nalaze u Crvenom moru , Adenskom zaljevu i Omanskom zaljevu kako bi zaštitari mogli jednostavno preuzimati i vraćati oružje. Podaci o lokaciji pokazuju da je brod posljednjih mjesec dana viđen uz sjeveroistočne obale Omana i Ujedinjenih Arapskim Emirata.

BBC Verify provjerio je podatke o praćenju brodova s platforme MarineTraffic. Oni pokazuju da je to plovilo pod zastavom Hondurasa posljednji put svoju lokaciju poslalo 70 km sjeveroistočno od Fujairaha u UAE u srijedu. Nisu mogli potvrditi što se nalazi na njemu.

Do navodne zapljene broda Hui Chuan došlo je nakon što je brod pod indijskom zastavom napadnut kod obale Omana u srijedu, prema indijskim dužnosnicima. Brod Haji Ali navodno je potonuo uz obalu Omana, I to nakon sumnjive eksplozije za koju se vjeruje da je uzrokovana ‘dronom ili projektilom’, prema Vanguardu.

‘Sva indijska posada na brodu je sigurna i zahvaljujemo omanskim vlastima na spašavanju’, izjavili su indijski dužnosnici u četvrtak.

Podaci o praćenju s MarineTraffica pokazuju da je brod dug 57 metara napustio luku Berbera u Somaliji 6. svibnja. Njegovo odredište bilo je Sharjah u Arapskim Emiratima, priopćilo je indijsko ministarstvo pomorstva. Brod je prevozio stoku ‘kada je navodno izbio požar na brodu, prisilivši posadu da ga napusti prije nego što je potonuo’, navodi Vanguard.

Četrnaest članova posade omanska je obalna straža prebacila u luku Diba, prema indijskim dužnosnicima. Indijsko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je napad ‘neprihvatljivim’, piše BBC.