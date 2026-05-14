ZAPLET SITUACIJE

Iranci u Hormuškom tjesnacu zaplijenili 'plutajuće skladište oružja'

I.H.

14.05.2026 u 18:28

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Iranske vojne snage zaplijenile su plovilo za koje se smatralo da je 'plutajuće skladište oružja' u Omanskom zaljevu, potvrdio je BBC Verify, pozivajući se na navode tvrtke za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard

Kako je objavila britanska organizacija UK Maritime Trade Operations (UKMTO), brod je sada na putu prema iranskim teritorijalnim vodama, prenosi BBC.

vezane vijesti

BBC Verify provjerio je podatke o praćenju brodova s platforme MarineTraffic. Oni pokazuju da je to plovilo pod zastavom Hondurasa posljednji put svoju lokaciju poslalo 70 km sjeveroistočno od Fujairaha u UAE u srijedu. Nisu mogli potvrditi što se nalazi na njemu.

BBC je ranije izvještavao da se takva plovila nalaze u Crvenom moru, Adenskom zaljevu i Omanskom zaljevu kako bi zaštitari mogli jednostavno preuzimati i vraćati oružje. Podaci o lokaciji pokazuju da je brod posljednjih mjesec dana viđen uz sjeveroistočne obale Omana i Ujedinjenih Arapskim Emirata.

Hormuški tjesnac
Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Do navodne zapljene broda Hui Chuan došlo je nakon što je brod pod indijskom zastavom napadnut kod obale Omana u srijedu, prema indijskim dužnosnicima. Brod Haji Ali navodno je potonuo uz obalu Omana, I to nakon sumnjive eksplozije za koju se vjeruje da je uzrokovana ‘dronom ili projektilom’, prema Vanguardu.

‘Sva indijska posada na brodu je sigurna i zahvaljujemo omanskim vlastima na spašavanju’, izjavili su indijski dužnosnici u četvrtak.

Podaci o praćenju s MarineTraffica pokazuju da je brod dug 57 metara napustio luku Berbera u Somaliji 6. svibnja. Njegovo odredište bilo je Sharjah u Arapskim Emiratima, priopćilo je indijsko ministarstvo pomorstva. Brod je prevozio stoku ‘kada je navodno izbio požar na brodu, prisilivši posadu da ga napusti prije nego što je potonuo’, navodi Vanguard.

Četrnaest članova posade omanska je obalna straža prebacila u luku Diba, prema indijskim dužnosnicima. Indijsko ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je napad ‘neprihvatljivim’, piše BBC.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
megagalerija

megagalerija

FOTO Pogledajte tko je sve bio na proglašenju tportalovog Vizionara godine
krivo deklariran

krivo deklariran

DIRH naredio povlačenje popularng umaka iz trgovina
ministarstvo pravosuđa

ministarstvo pravosuđa

Dobili ste sumnjive poruke s portala e-Građani? Evo što vam je činiti

najpopularnije

Još vijesti