Sud dodijelio 32 tisuće eura otpuštenom radniku kojeg je zamijenila umjetna inteligencija

Slučaj je privukao veliku pozornost kao primjer pokušaja usklađivanja prihvaćanja umjetne inteligencije sa zaštitom radnih mjesta

Sud u Kini presudio je u korist radnika čija ga je tvrtka zamijenila umjetnom inteligencijom te mu dodijelio više od 32.000 eura odštete. Radnik, čije je prezime Zhou, zaposlio se 2022. u tehnološkoj tvrtki u Hangzhouu kao nadzornik kontrole kvalitete, zadužen za velike jezične modele koji se koriste u proizvodima temeljenima na umjetnoj inteligenciji, javlja The Guardian. Smanjenje plaće 40 posto, pa otkaz Tvrtka, čije ime nije javno objavljeno, kasnije je ustvrdila da umjetna inteligencija može obavljati njegov posao te mu ponudila premještaj na niže radno mjesto i smanjenje plaće od 40 posto. Kada je to odbio uručen mu je otkaz.

Zhou je osporio otkaz, a sud u Hangzhouu prošlog je mjeseca presudio da ga je tvrtka nezakonito otpustila te joj naložio da mu isplati nešto više od 32 tisuće eura odštete. Kineski državni mediji pozdravili su presudu, ocijenivši da šalje ‘ohrabrujuću poruku naporima za zaštitu radničkih prava u doba automatizacije’. Ljudi u Kini, potaknuti politikom svoje vlade i općenito optimističnim stavom prema tehnologiji, uglavnom su pozitivniji od ljudi na Zapadu kada je riječ o potencijalu umjetne inteligencije da poboljša njihove živote. Nedavno istraživanje agencije Ipsos pokazalo je da je više od 80 posto ljudi u Kini uzbuđeno zbog proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju, u usporedbi s manje od 40 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu ili SAD-u. Visoka nezaposlenost mladih No utrka različitih sektora gospodarstva da što brže uvedu umjetnu inteligenciju počinje izazivati zabrinutost zbog mogućeg gubitka radnih mjesta. Kina se suočava s trajno visokom nezaposlenošću mladih i prema najnovijim podacima, posao ne može pronaći 17 posto osoba u dobi od 16 do 24 godine. Kyle Chan, suradnik Instituta Brookings koji proučava kinesku tehnološku i industrijsku politiku, rekao je da postoje znakovi promjene u pristupu Pekinga gubitku radnih mjesta uzrokovanom umjetnom inteligencijom.