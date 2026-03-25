AŽURIRANJE SOFTVERA

Stigao je iOS 26.4, a s njime i hrpa novih značajki

Damir Rukavina

25.03.2026 u 12:39

Nove opcije i emojiji dolaze na sve Appleove uređaje, uključujući stolna računala, a najviše će dobiti korisnici Apple Musica i oni kojima već dulje vrijeme smeta novi stakleni dizajn

Apple je objavio nadogradnje za iOS 26.4 i iPadOS 26.4, a one donose veći broj novih značajki nego što je uobičajeno za manja ažuriranja. Glavna novost je alat za generiranje lista pjesama temeljen na umjetnoj inteligenciji i nazvan Playlist Playground.

Funkcionira slično rješenju koje je Spotify predstavio 2024. godine: korisnici unose tekstualni opis, primjerice raspoloženje ili aktivnost, a sustav automatski kreira popis pjesama prema zadanim kriterijima.

Dodan je i novi widget za ambijentalnu glazbu te omogućuje reprodukciju pozadinskih zvukova izravno s početnog zaslona. Korisnicima su dostupne kategorije poput sna, opuštanja, produktivnosti i općeg blagostanja.

Uz to, integrirana je platforma Bandsintown, pa se nadolazeći koncerti u blizini sada prikazuju u aplikaciji Apple Music. Nadogradnja uključuje i nove emojije prema standardima Unicode Consortiuma, među kojima su bigfoot, tzv. fight cloud, trombon, škrinja s blagom, iskrivljeno lice, orka, baletni plesači i klizište.

Uz nove funkcije, ažuriranje donosi ispravke grešaka iz prethodne verzije. Uvedena je opcija Reduce Bright Effects kao odgovor na pritužbe vezane uz vizualni stil Liquid Glass, kao i ispravak problema s tipkovnicom koji je uzrokovao pogreške pri brzom tipkanju.

Paralelno se očekuje dolazak operativnog sustava macOS Tahoe 26.4, a on vraća mogućnost korištenja kompaktnog prikaza kartica u pregledniku Safari. Korisnici Maca dobivaju i opciju ograničavanja maksimalne razine napunjenosti baterije između 80 i 100 posto. Također, watchOS 26.4 uvodi jednostavnije pokretanje treninga jednim dodirom, piše Engadget.

