Ovo su najveći potrošači struje na svijetu: Zanimljivo tko je na prvom mjestu

I.H.

14.05.2026 u 23:48

Izvor: Profimedia / Autor: Caption Photo Gallery / ImageSource / Profimedia
Zemlje koje ukupno troše najviše električne energije nisu uvijek i najveći potrošači po stanovniku, piše Visual Capitalist, donoseći usporedbu 10 najvećih svjetskih potrošača električne energije u 2025. godini.

Koristeći podatke organizacije Ember, pokazuju da potražnja za električnom energijom dokazuje kako zemlje pokreću gospodarstvo, industriju i svakodnevicu.

Prema njihovoj analizi, koju izražavaju u teravat-satima (TWh) te potrošnju po stanovniku u megavat-satima (MWh), Kina je daleko najveći svjetski potrošač električne energije, dosegnuvši 10.573 TWh u 2025. godini. To čini otprilike jednu trećinu globalne potražnje, što je velik porast u odnosu na manje od 10% početkom 2000-ih, pišu.

Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: IGOR KOVALENKO

Paralelno, Kanada i SAD prednjače u potrošnji električne energije po stanovniku. Povećana potražnja za električnom energijom u Kini rezultat je industrijalizacije, urbanizacije i širenja proizvodnih sektora. Kako predviđa Visual Capitalist, njezin udio u globalnoj potražnji vjerojatno će ostati dominantan jer nastoji elektrificirati gospodarstvo.

Indija je treća u svijetu po ukupnoj potražnji za električnom energijom, ali i dalje znatno zaostaje za drugim velikim gospodarstvima po potrošnji po stanovniku.

Kako zemlje elektrificiraju prijevoz, proizvodnju, grijanje i infrastrukturu za umjetnu inteligencu, očekuje se da će globalna potražnja za električnom energijom značajno rasti u nadolazećim desetljećima, zaključuju.

TEHNO PREGLED

