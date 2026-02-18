Što nam novo donosi Wi-Fi 8? Evo što trebate znati

Za razliku od aktualnog, novi standard neće se fokusirati na povećanje brzine, već na drugi, podjednako važan aspekt

Aktualno izdanje Wi-Fi 7 (802.11be) donijelo je maksimalnu brzinu prijenosa podataka od oko 46 gigabita u sekundi, u odnosu na 9,6 Gbps, koliko nudi Wi-Fi 6/6E. Fokus standarda Wi-Fi 8 neće biti na povećanju brzine, već na pouzdanosti. Wi-Fi se dijeli između uređaja. Kada se više zadataka visokog prioriteta sudari - streaming, igranje, konferencije - mreža mora odlučiti tko ide prvi. Ako ta koordinacija nije učinkovita, brzina i stabilnost mreže počinju opadati. To rezultira visokom latencijom, podrhtavanjem, izgubljenim paketima i nepouzdanom mrežom. Wi-Fi 8 bi trebao biti odgovor na te probleme, uklanjajući kašnjenje i održavajući vaše uređaje povezanima. Pogledajmo o čemu se radi.

Što je Wi-Fi 8? Wi-Fi 8 je komercijalni naziv za nadolazeći Wi-Fi standard IEEE 802.11bn, poznat i kao Ultra High Reliability (UHR). Trebao bi povećati pouzdanost kako bi uređaji mogli bolje koristiti dostupnu propusnost, ostati povezani u prometnim područjima i općenito poboljšati stabilnost. Jedno od najvećih poboljšanja predviđenih za Wi-Fi 8 je koordinacija više pristupnih točaka (Multi-AP), a ona će pomoći mrežnim čvorovima pri zajedničkom radu u aktivnoj mreži, umjesto preklapanja signala. U teoriji bi uvođenje više pristupnih točaka trebalo značiti glatkije prebacivanje između čvorova, manje ponovnih prijenosa i padova signala pri prijelazu iz prostorije u prostoriju. U sklopu toga koordinirano oblikovanje snopa omogućit će pristupnim točkama (AP) inteligentno usmjeravanje signala da bi se izbjegle smetnje, oblikujući područje prijenosa radi izbjegavanja preklapanja s drugim pristupnim točkama. Drugo važno poboljšanje je Seamless Roaming, a temeljen je na višekanalnom radu (MLO) uvedenom s Wi-Fi 7. MLO u osnovi omogućuje uređajima istovremeno korištenje više pojaseva (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) kako bi uređaj ostao povezan s najboljim dostupnim pojasom. Wi-Fi 8 koristi novu tehnologiju Single Mobility Domain te ona u osnovi omogućuje uređaju istovremeno povezivanje s dvije pristupne točke, automatski se prebacujući između njih bez prekida.