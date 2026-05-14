Osnivanje tvrtke u dva dana za 100 eura i bez javnog bilježnika? Evo što Bruxelles uvodi

Europska unija priprema novu pravnu formu za poduzeća koja bi mogla značajno promijeniti način osnivanja i širenja startupova diljem kontinenta. Riječ je o modelu nazvanom EU Inc, odnosno tzv. '28. režimu', kojim Bruxelles želi potaknuti tehnološke tvrtke na brži rast i lakše poslovanje u Uniji

Kako piše njemački WiWo, nova pravila omogućila bi osnivanje tvrtke potpuno digitalno, u roku od 48 sati, uz trošak od svega 100 eura, dakle bez javnog bilježnika i minimalnog početnog kapitala. Prijedlog Europske komisije nastao je kao odgovor na sve veći problem Europe u tehnološkoj utrci sa SAD-om i Kinom. Kontinent ne pati od manjka ideja i poduzetnika, ali zaostaje u stvaranju velikih tehnoloških kompanija koje brzo rastu i osvajaju globalno tržište. Bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi još je prošle godine upozorio da Europa ima ozbiljan problem sa stvaranjem tzv. scale-up kompanija – startupova koji prerastaju u velike tehnološke igrače.

Podaci pokazuju da je samo osam posto svjetskih jednoroga, startupova vrijednih više od milijardu dolara, smješteno u Europskoj uniji, a u SAD-u ih je čak 66 posto. Dodatni problem je to što mnoge perspektivne europske tvrtke nakon rasta sele poslovanje izvan Europe. Tvrtke bi se lakše širile po EU-u Nova pravna forma trebala bi ukloniti brojne birokratske prepreke koje danas usporavaju širenje startupova na europsko tržište. Tvrtke registrirane kao EU Inc mogle bi također jednostavnije poslovati u drugim članicama EU-a, bez dodatnih prijevoda dokumentacije i složenih procedura kod javnog bilježnika. Porezni podaci automatski bi se slali nadležnim institucijama, a investitorima bi bilo lakše ulagati u kompanije iz drugih država članica. Predsjednica njemačkog Startup saveza Verena Pausder ocijenila je prijedlog velikim iskorakom za europsko poduzetništvo. 'U svijetu u kojem se tjednima čeka upis u sudski registar ovo je velik korak naprijed', rekla je Pausder na njegovu predstavljanju u Berlinu.