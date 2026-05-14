stiže eu inc

Osnivanje tvrtke u dva dana za 100 eura i bez javnog bilježnika? Evo što Bruxelles uvodi

I.V.

14.05.2026 u 16:44

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: .shock / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Europska unija priprema novu pravnu formu za poduzeća koja bi mogla značajno promijeniti način osnivanja i širenja startupova diljem kontinenta. Riječ je o modelu nazvanom EU Inc, odnosno tzv. '28. režimu', kojim Bruxelles želi potaknuti tehnološke tvrtke na brži rast i lakše poslovanje u Uniji

Kako piše njemački WiWo, nova pravila omogućila bi osnivanje tvrtke potpuno digitalno, u roku od 48 sati, uz trošak od svega 100 eura, dakle bez javnog bilježnika i minimalnog početnog kapitala.

Prijedlog Europske komisije nastao je kao odgovor na sve veći problem Europe u tehnološkoj utrci sa SAD-om i Kinom. Kontinent ne pati od manjka ideja i poduzetnika, ali zaostaje u stvaranju velikih tehnoloških kompanija koje brzo rastu i osvajaju globalno tržište.

Bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi još je prošle godine upozorio da Europa ima ozbiljan problem sa stvaranjem tzv. scale-up kompanija – startupova koji prerastaju u velike tehnološke igrače.

vezane vijesti

Podaci pokazuju da je samo osam posto svjetskih jednoroga, startupova vrijednih više od milijardu dolara, smješteno u Europskoj uniji, a u SAD-u ih je čak 66 posto.

Dodatni problem je to što mnoge perspektivne europske tvrtke nakon rasta sele poslovanje izvan Europe.

Tvrtke bi se lakše širile po EU-u

Nova pravna forma trebala bi ukloniti brojne birokratske prepreke koje danas usporavaju širenje startupova na europsko tržište.

Tvrtke registrirane kao EU Inc mogle bi također jednostavnije poslovati u drugim članicama EU-a, bez dodatnih prijevoda dokumentacije i složenih procedura kod javnog bilježnika. Porezni podaci automatski bi se slali nadležnim institucijama, a investitorima bi bilo lakše ulagati u kompanije iz drugih država članica.

Predsjednica njemačkog Startup saveza Verena Pausder ocijenila je prijedlog velikim iskorakom za europsko poduzetništvo.

'U svijetu u kojem se tjednima čeka upis u sudski registar ovo je velik korak naprijed', rekla je Pausder na njegovu predstavljanju u Berlinu.

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik

Kritike sindikata i ekonomista

Iako startup scena uglavnom podržava projekt, on je izazvao snažne kritike među sindikatima, pravnicima i dijelom ekonomista.

Problem je nastao jer je prvotna ideja bila da EU Inc bude rezerviran samo za inovativne startupove, a sada Europska komisija razmatra njegovu širu primjenu – i na velike međunarodne kompanije.

Kritičari upozoravaju da bi tvrtke mogle birati registraciju u državama s najslabijom zaštitom radnika, čime bi se otvorio prostor za zaobilaženje njihovih prava.

I njemački sindikat Verdi upozorio je da bi nova pravila mogla postati 'ulazna vrata za slabljenje radničkih prava', a socijaldemokratski europarlamentarac René Repasi smatra da bi zakon mogao zapeti upravo na pitanju radničkog suodlučivanja.

Otpor javnih bilježnika

Otpor se očekuje i od javnih bilježnika, osobito u državama poput Njemačke, gdje su njihove usluge obvezne pri osnivanju tvrtki i povećanju kapitala.

Pravni stručnjaci upozoravaju da bi EU Inc mogao značajno smanjiti njihovu ulogu i prihode, zbog čega se očekuje snažno lobiranje protiv reforme.

Profesor Tobias Tröger sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu smatra da su tradicionalne industrije već uspjele oslabiti prvotnu ambicioznu ideju projekta.

Njemačka želi ubrzati osnivanje tvrtki

Rasprave o novom modelu tek slijede, a države članice i Europski parlament u idućim mjesecima trebali bi predložiti izmjene zakona.

Istodobno njemačka vlada priprema svoju inicijativu za ubrzavanje osnivanja startupova.

Prema podacima razvojne banke KfW, broj novih poduzeća u Njemačkoj ove je godine porastao gotovo 30 posto. Berlin smatra da bi jednostavnije širenje na europsko tržište moglo otvoriti novi val gospodarskog rasta, investicija i zapošljavanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STROŽA POLITIKA

STROŽA POLITIKA

Američke vlasti provjeravat će američku umjetnu inteligenciju
BIZARNOSTI

BIZARNOSTI

Ispustite li Steam Controller, mogao bi se oglasiti vriskom. I to ne bilo kojim.
AUTOMATIZACIJA U PRIPREMI

AUTOMATIZACIJA U PRIPREMI

Meta prati klikove i pokrete miša zaposlenika, radnici pokrenuli prosvjed

najpopularnije

Još vijesti