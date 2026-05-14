Osnivanje tvrtke u dva dana za 100 eura i bez javnog bilježnika? Evo što Bruxelles uvodi

Europska unija priprema novu pravnu formu za poduzeća koja bi mogla značajno promijeniti način osnivanja i širenja startupova diljem kontinenta. Riječ je o modelu nazvanom EU Inc, odnosno tzv. '28. režimu', kojim Bruxelles želi potaknuti tehnološke tvrtke na brži rast i lakše poslovanje u Uniji
Kako piše njemački WiWo, nova pravila omogućila bi osnivanje tvrtke potpuno digitalno, u roku od 48 sati, uz trošak od svega 100 eura, dakle bez javnog bilježnika i minimalnog početnog kapitala.
Prijedlog Europske komisije nastao je kao odgovor na sve veći problem Europe u tehnološkoj utrci sa SAD-om i Kinom. Kontinent ne pati od manjka ideja i poduzetnika, ali zaostaje u stvaranju velikih tehnoloških kompanija koje brzo rastu i osvajaju globalno tržište.
Bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi još je prošle godine upozorio da Europa ima ozbiljan problem sa stvaranjem tzv. scale-up kompanija – startupova koji prerastaju u velike tehnološke igrače.
Podaci pokazuju da je samo osam posto svjetskih jednoroga, startupova vrijednih više od milijardu dolara, smješteno u Europskoj uniji, a u SAD-u ih je čak 66 posto.
Dodatni problem je to što mnoge perspektivne europske tvrtke nakon rasta sele poslovanje izvan Europe.
Tvrtke bi se lakše širile po EU-u
Nova pravna forma trebala bi ukloniti brojne birokratske prepreke koje danas usporavaju širenje startupova na europsko tržište.
Tvrtke registrirane kao EU Inc mogle bi također jednostavnije poslovati u drugim članicama EU-a, bez dodatnih prijevoda dokumentacije i složenih procedura kod javnog bilježnika. Porezni podaci automatski bi se slali nadležnim institucijama, a investitorima bi bilo lakše ulagati u kompanije iz drugih država članica.
Predsjednica njemačkog Startup saveza Verena Pausder ocijenila je prijedlog velikim iskorakom za europsko poduzetništvo.
'U svijetu u kojem se tjednima čeka upis u sudski registar ovo je velik korak naprijed', rekla je Pausder na njegovu predstavljanju u Berlinu.
Kritike sindikata i ekonomista
Iako startup scena uglavnom podržava projekt, on je izazvao snažne kritike među sindikatima, pravnicima i dijelom ekonomista.
Problem je nastao jer je prvotna ideja bila da EU Inc bude rezerviran samo za inovativne startupove, a sada Europska komisija razmatra njegovu širu primjenu – i na velike međunarodne kompanije.
Kritičari upozoravaju da bi tvrtke mogle birati registraciju u državama s najslabijom zaštitom radnika, čime bi se otvorio prostor za zaobilaženje njihovih prava.
I njemački sindikat Verdi upozorio je da bi nova pravila mogla postati 'ulazna vrata za slabljenje radničkih prava', a socijaldemokratski europarlamentarac René Repasi smatra da bi zakon mogao zapeti upravo na pitanju radničkog suodlučivanja.
Otpor javnih bilježnika
Otpor se očekuje i od javnih bilježnika, osobito u državama poput Njemačke, gdje su njihove usluge obvezne pri osnivanju tvrtki i povećanju kapitala.
Pravni stručnjaci upozoravaju da bi EU Inc mogao značajno smanjiti njihovu ulogu i prihode, zbog čega se očekuje snažno lobiranje protiv reforme.
Profesor Tobias Tröger sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu smatra da su tradicionalne industrije već uspjele oslabiti prvotnu ambicioznu ideju projekta.
Njemačka želi ubrzati osnivanje tvrtki
Rasprave o novom modelu tek slijede, a države članice i Europski parlament u idućim mjesecima trebali bi predložiti izmjene zakona.
Istodobno njemačka vlada priprema svoju inicijativu za ubrzavanje osnivanja startupova.
Prema podacima razvojne banke KfW, broj novih poduzeća u Njemačkoj ove je godine porastao gotovo 30 posto. Berlin smatra da bi jednostavnije širenje na europsko tržište moglo otvoriti novi val gospodarskog rasta, investicija i zapošljavanja.