Baterija mobitela se prazni dok ga ne koristite? Poigrajte se s ovim postavkama

Jedna značajka koju možda ne znate jest pražnjenje telefona u stanju pripravnosti, na primjer, jest stalno aktiviranje mobilnih podataka.

Iako noviji pametni telefoni imaju veće baterije koje mogu trajati dulje, i dalje postoje značajke i funkcije koje mogu brže isprazniti vašu bateriju od drugih, čak i ako mobitel ne koristite aktivno.

Isključite li ju, spriječit ćete mobitel u stalnim nastojanjima za povezivanjem s mobilnom mrežom kada ste na Wi-Fi-ju. Ali, to također znači kako će mobitelu možda trebati dulje za povezivanje s mobilnom mrežom nakon što napustite zonu u kojoj ste koristili Wi-Fi.

Osim toga, za isključivanje je potreban unos postavki za razvojne programere.

Postoje praktičniji načini za produljenje trajanja baterije telefona u stanju pripravnosti. Prilagođavanjem nekoliko postavki možete usporiti pražnjenje baterije.

Pogledajmo o čemu se radi.

Postavke zaslona

Uvijek uključen zaslon je koristan. Zatamnjuje zaslon mobitela umjesto da se potpuno isključi kada ga spustite. Zahvaljujući tome možete i dalje vidjeti pozadinu i pojedinosti poput vremena, widgeta i obavijesti.

Ovaj način rada štedi bateriju više nego da je zaslon telefona stalno uključen. Ali, također prazni bateriju brže od potpunog isključivanja.

Stoga ili isključite uvijek uključen zaslon u vrijeme kada vam nije potreban, ili ga isključite, ali ostavite uključenom značajku koja će aktivirati mobitel ako ga podignete.

Povezana značajka je automatsko zaključavanje ili istek vremena zaslona, ​​što određuje vrijeme koje će proći između prestanka korištenja telefona i zatamnjenja zaslona ako ga ručno ne stavite u stanje mirovanja.

Smanjenje ovog vremena nije dobro samo za bateriju, već i za privatnost. Provjerite postavke i ako su postavljene na Never ili nekoliko minuta, promijenite ih na jednu do dvije minute.

Kad se već bavite time, smanjite svjetlinu zaslona. Iako to neće biti važno u stanju mirovanja, visoka svjetlina može potrošiti više baterije svaki put kada probudite telefon iz stanja mirovanja, a on svijetli jače nego što je potrebno.

Usluge lokacije

Možda ćete morati uključiti usluge lokacije za aplikacije poput karata i fitness trackera ili pametnog sata. No, to ne znači kako moraju biti uključene stalno i za sve aplikacije.

Stoga odaberite opciju koja će aplikaciji dopustiti korištenje lokacije samo kad je aktivna i sjetite se ne ostavljati te aplikacije otvorenima dok ih ne koristite.

Važno je uvijek potpuno zatvoriti aplikacije koje ne koristite kako ne bi radile u pozadini, čak ni u stanju pripravnosti.

Ako izađete iz aplikacije, ali je niste potpuno isključili, tehnički ju i dalje koristite, pa bi usluge lokacije mogle i dalje raditi.

Ove male promjene neće vam dati sate više korištenja dnevno, ali bi mogle dodati nekoliko postotaka trajanja baterije u trenucima kad je to doista važno, piše Make Use Of.