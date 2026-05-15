Baterija mobitela se prazni dok ga ne koristite? Poigrajte se s ovim postavkama

Iako noviji pametni telefoni imaju veće baterije koje mogu trajati dulje, i dalje postoje značajke i funkcije koje mogu brže isprazniti vašu bateriju od drugih, čak i ako mobitel ne koristite aktivno.
Jedna značajka koju možda ne znate jest pražnjenje telefona u stanju pripravnosti, na primjer, jest stalno aktiviranje mobilnih podataka.
Isključite li ju, spriječit ćete mobitel u stalnim nastojanjima za povezivanjem s mobilnom mrežom kada ste na Wi-Fi-ju. Ali, to također znači kako će mobitelu možda trebati dulje za povezivanje s mobilnom mrežom nakon što napustite zonu u kojoj ste koristili Wi-Fi.
Osim toga, za isključivanje je potreban unos postavki za razvojne programere.
Postoje praktičniji načini za produljenje trajanja baterije telefona u stanju pripravnosti. Prilagođavanjem nekoliko postavki možete usporiti pražnjenje baterije.
Pogledajmo o čemu se radi.
Postavke zaslona
Uvijek uključen zaslon je koristan. Zatamnjuje zaslon mobitela umjesto da se potpuno isključi kada ga spustite. Zahvaljujući tome možete i dalje vidjeti pozadinu i pojedinosti poput vremena, widgeta i obavijesti.
Ovaj način rada štedi bateriju više nego da je zaslon telefona stalno uključen. Ali, također prazni bateriju brže od potpunog isključivanja.
Stoga ili isključite uvijek uključen zaslon u vrijeme kada vam nije potreban, ili ga isključite, ali ostavite uključenom značajku koja će aktivirati mobitel ako ga podignete.
Povezana značajka je automatsko zaključavanje ili istek vremena zaslona, što određuje vrijeme koje će proći između prestanka korištenja telefona i zatamnjenja zaslona ako ga ručno ne stavite u stanje mirovanja.
Smanjenje ovog vremena nije dobro samo za bateriju, već i za privatnost. Provjerite postavke i ako su postavljene na Never ili nekoliko minuta, promijenite ih na jednu do dvije minute.
Kad se već bavite time, smanjite svjetlinu zaslona. Iako to neće biti važno u stanju mirovanja, visoka svjetlina može potrošiti više baterije svaki put kada probudite telefon iz stanja mirovanja, a on svijetli jače nego što je potrebno.
Usluge lokacije
Možda ćete morati uključiti usluge lokacije za aplikacije poput karata i fitness trackera ili pametnog sata. No, to ne znači kako moraju biti uključene stalno i za sve aplikacije.
Stoga odaberite opciju koja će aplikaciji dopustiti korištenje lokacije samo kad je aktivna i sjetite se ne ostavljati te aplikacije otvorenima dok ih ne koristite.
Važno je uvijek potpuno zatvoriti aplikacije koje ne koristite kako ne bi radile u pozadini, čak ni u stanju pripravnosti.
Ako izađete iz aplikacije, ali je niste potpuno isključili, tehnički ju i dalje koristite, pa bi usluge lokacije mogle i dalje raditi.
Ove male promjene neće vam dati sate više korištenja dnevno, ali bi mogle dodati nekoliko postotaka trajanja baterije u trenucima kad je to doista važno, piše Make Use Of.