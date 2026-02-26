Procurilo koliko OpenAI plaća zaposlenike. Iznosi su u pojedinim slučajevima astronomski

Iako OpenAI javno ne objavljuje podatke o plaćama, dokumenti predani američkim saveznim vlastima radi zapošljavanja stranih radnika nude uvid u plaće za ključne poslove
Glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman nedavno je upozorio da će ta tvrtka dramatično usporiti zapošljavanje da bi se izbjegla masovna otpuštanja koja su potresla tehnološku industriju.
OpenAI i dalje raste. Novi kadrovi pristižu iz inozemstva, a ne prestaju dolaziti ni zvučna imena. Između ostalih, angažirali su tvorca OpenClawa, Petera Steinbergera.
Radna snaga OpenAI-a također dolazi s elitnih sveučilišta poput Stanforda, MIT-a i Carnegie Mellona. Plaće su u skladu s time te više od 4000 zaposlenika tvrtke prima u prosjeku 1,5 milijuna američkih dolara naknade temeljene na udjelima.
Iako OpenAI javno ne objavljuje podatke o plaćama, dokumenti predani američkim saveznim vlastima radi zapošljavanja stranih radnika nude uvid u plaće za ključne poslove. I to samo osnovnu plaću, ne i nagrade u obliku udjela ili bonuse koji mogu uvelike povećati naknadu.
Između listopada i prosinca 2025. godine OpenAI je zaposlio više od 60 ljudi iz inozemstva, što je porast u odnosu na prethodno tromjesečje i sugerira stabilan rast unatoč naknadi od 100 tisuća dolara za nove zahtjeve za vizu H-1B, koju je nametnula administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Znanstvenici istraživači primaju osnovne plaće u rasponu od 245 do 685 tisuća dolara, inženjeri mogu računati na do sredine šesteroznamenkastih iznosa, a zaposleni u prodaji između 165 i 290 tisuća dolara.
Evo detaljnijeg pregleda koji donosi Business Insider:
Plaće istraživača umjetne inteligencije
- Obavještajno i istraživačko osoblje: 320 do 382,5 tisuća dolara
- Tehničko osoblje (inženjer sustava umjetne inteligencije): 245 do 460 tisuća dolara
- Tehničko osoblje (istraživanje i sustavi umjetne inteligencije): 310.000 do 460.000 dolara
- Tehničko osoblje (inženjer istraživanja): 210 do 460 tisuća dolara
- Tehničko osoblje (znanstveni istraživač): 245 do 685 tisuća dolara
Plaće inženjera i znanstvenika za podatke
- Osoblje za znanost o podacima: 188.885 do 405 tisuća dolara
- Tehničko osoblje (znanost o podacima): 255 do 490 tisuća dolara
- Tehničko osoblje (inženjer hardvera): 250 do 555 tisuća dolara
- Tehničko osoblje (sigurnosni inženjer): 310 do 325 tisuća dolara
- Tehničko osoblje (softverski programer): 325 tisuća dolara
- Tehničko osoblje (softverski inženjer): 170 do 490 tisuća dolara
Plaće osoblja za proizvode, programe i dizajn
- Dizajnersko osoblje: 245 do 310 tisuća dolara
- Proizvodno osoblje (upravljanje proizvodima): 210 do 325 tisuća dolara
- Programsko osoblje: 150 do 355 tisuća dolara
Plaće prodajnog i operativnog osoblja
- Financijsko osoblje: 240 do 260 tisuća dolara
- Prodaja: 180 do 290 tisuća dolara
- Osoblje za prodaju (uspjeh kupaca): 165 do 240 tisuća dolara
- Osoblje Go To Market (inženjer raspoređen na prednjim pozicijama): 220 tisuća dolara
- Osoblje Go To Market (inženjer za podršku): 235 tisuća dolara
- Osoblje za podrške i zajednicu: 180 do 235 tisuća dolara