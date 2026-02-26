Procurilo koliko OpenAI plaća zaposlenike. Iznosi su u pojedinim slučajevima astronomski

Glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman nedavno je upozorio da će ta tvrtka dramatično usporiti zapošljavanje da bi se izbjegla masovna otpuštanja koja su potresla tehnološku industriju.

OpenAI i dalje raste. Novi kadrovi pristižu iz inozemstva, a ne prestaju dolaziti ni zvučna imena. Između ostalih, angažirali su tvorca OpenClawa, Petera Steinbergera.

Radna snaga OpenAI-a također dolazi s elitnih sveučilišta poput Stanforda, MIT-a i Carnegie Mellona. Plaće su u skladu s time te više od 4000 zaposlenika tvrtke prima u prosjeku 1,5 milijuna američkih dolara naknade temeljene na udjelima.