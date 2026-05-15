Entuzijast prokopao po softveru kineskog robo-psa - evo što je pronašao

YouTuber i glazbenik Benn Jordan objavio je detaljnu analizu robotiziranog psa koji je prvotno planirao koristiti za čuvanje kokoši. Umjesto korisnog pomoćnika, tvrdi da je dobio uređaj koji je loš čuvar, ali potencijalno vrlo učinkovit alat za prikupljanje podataka.

Ne događa se često da priča koja počinje zaštitom kokošinjca završi raspravom o nacionalnoj sigurnosti, ali upravo se to dogodilo u slučaju robota-psa kineske tvrtke Unitree.

'Root access' preko Wi-Fi lozinke

Najveći dio pažnje izazvao je Jordanov pokušaj analize sigurnosnih sustava robota. Prema njegovim tvrdnjama, uspio je dobiti administratorski pristup uređaju jednostavnim dodavanjem Curl naredbi unutar Wi-Fi lozinke.

To mu je, kako tvrdi, omogućilo potpunu kontrolu nad robotom, uključujući upravljanje pokretima te pristup audio i video zapisima iz okoline uređaja bez standardne autentifikacije kroz službenu aplikaciju. Jordan navodi da je na taj način moguće snimati, preuzimati ili čak uživo prenositi podatke iz okruženja u kojem se robot nalazi.

Sumnje oko slanja podataka u Kinu

Najozbiljnije optužbe odnose se na način na koji robot obrađuje i šalje podatke. Prema Jordanovoj analizi, uređaj navodno koristi snažno šifriranu komunikaciju za slanje informacija na servere u Kini, dok istodobno otežava pokušaje korisnika da otkriju što se točno prenosi.

'Čini se da neki, ako ne i svi Unitree roboti namjerno i potajno šalju snažno enkriptirane podatke kineskim serverima i pritom ulažu velik trud da se to ne otkrije', tvrdi Jordan u videu. Tvrtka Unitree zasad nije javno komentirala njegove navode.

ChatGPT integracija i sigurnosni propusti

Jordan je u videu pokazao i druge neobične detalje, uključujući integraciju s OpenAI-evim ChatGPT-om. Tvrdi da je putem AI sustava uspio nagovoriti robota da deaktivira određene sigurnosne funkcije i otkrije API informacije.

Dodatno upozorava da se radio-frekvencija za upravljanje robotom može relativno lako replicirati, što bi potencijalno moglo omogućiti neovlašteno upravljanje uređajem.

Roboti već koriste policija i vojska

Priča dobiva dodatnu težinu zbog činjenice da se Unitreeovi roboti već koriste u različitim sigurnosnim i vojnim projektima. Jordan u videu podsjeća da su određene američke policijske i državne institucije već nabavljale slične sustave.

Ovo sve postavlja pitanje koliko su takvi uređaji sigurni za korištenje u osjetljivim okruženjima, posebno ako postoje sumnje u način prikupljanja i prijenosa podataka.

Između satire i stvarne zabrinutosti

Velik dio Jordanova videa ima humorističan ton, od neuspjelog čuvanja kokošinjca do bizarnih interakcija s robotom, ali ispod satire ostaje ozbiljno pitanje: koliko korisnici zapravo znaju o uređajima koji ih okružuju i količini podataka koje ti uređaji mogu prikupljati.

U vremenu kada AI sustavi, kamere i povezani roboti sve češće ulaze u svakodnevni život, granica između tehnološke znatiželje i sigurnosnog rizika postaje sve tanja, naglašava Gizmodo.