Insajderi najavljuju: Apple otvara vrata vanjskim AI modelima

Apple bi u budućim verzijama svojeg operativnog sustava mogao omogućiti pristup vanjskim AI modelima. Nova opcija omogućila bi developerima da svoje AI modele integriraju kroz App Store aplikacije. Korisnici bi zatim mogli birati koji model žele koristiti za zadatke poput generiranja teksta , uređivanja sadržaja ili rada sa Siri .

Interno, Apple za ovaj sustav navodno koristi naziv 'Extensions'. U testnim verzijama softvera pojavila se poruka koja opisuje funkcionalnost: 'Extensions omogućuju pristup generativnim AI mogućnostima iz instaliranih aplikacija putem Apple Intelligence značajki poput Siri, Writing Toolsa i Image Playgrounda.'

Od zatvorenog ekosustava prema većoj fleksibilnosti

Apple je već ranije počeo surađivati s OpenAI-jem, čiji je ChatGPT postupno integriran u Apple Intelligence za određene generativne zadatke. Bloomberg je još u ožujku izvijestio da kompanija razmatra podršku za više AI modela unutar vlastitog chatbot sustava.

Takav pristup predstavlja značajan odmak od tradicionalne Appleove filozofije zatvorenog ekosustava. Umjesto razvoja jednog dominantnog internog AI modela koji bi konkurirao postojećim chatbotovima, Apple se sada, čini se, fokusira na pružanje izbora korisnicima.

Strategija nakon sporog AI starta

Appleov spor ulazak u generativnu umjetnu inteligenciju posljednjih je godina izazvao brojne kritike i pitanja o smjeru kompanije. Odgođene funkcionalnosti i problemi s novom verzijom Siri dodatno su pojačali dojam da Apple zaostaje za konkurencijom poput Googlea, Microsofta i OpenAI-ja.

Nova strategija mogla bi predstavljati pokušaj da Apple postane relevantniji igrač u AI sektoru bez potrebe da samostalno razvije vodeći model. Umjesto toga, kompanija bi mogla iskoristiti svoju prednost u hardveru, privatnosti i integraciji sustava kako bi postala platforma za različite AI servise.

Ako se informacije pokažu točnima, Apple bi po prvi put ozbiljnije otvorio svoj ekosustav vanjskim AI tehnologijama - potez koji bi prije nekoliko godina bio teško zamisliv, prenosi Engadgeta.