Tim Cook otkrio odlazi li s čela Applea. Imao je i važnu poruku za korisnike

U intervjuu za emisiju Good Morning America Cook je naglasio kako ne želi da ljudi pretjerano koriste uređaje koje njegova kompanija proizvodi. 'Ne želim da ljudi previše koriste pametne telefone. Ne želim da više gledaju u ekran nego u oči druge osobe, da beskrajno skrolaju. To nije način na koji želite provesti svoj dan. Izađite van i provedite ga u prirodi', rekao je, prenosi People.

Sve više istraživanja upozorava na negativne posljedice pretjerane uporabe pametnih telefona. Studija objavljena u časopisu Frontiers in Psychiatry ističe da su pametni telefoni postali neizostavan dio svakodnevice, ali i da njihova prekomjerna uporaba može dovesti do osjećaja usamljenosti, anksioznosti i depresije, uz fizičku nelagodu.

U razgovoru se Cook osvrnuo i na širi kontekst razvoja tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju. Ocijenio je da je riječ o iznimno snažnoj tehnologiji s velikim pozitivnim potencijalom, ali je naglasio da njezin učinak ovisi o ljudima koji je razvijaju i koriste. 'Tehnologija sama po sebi nije ni dobra ni loša, sve ovisi o tome kako je koristimo', rekao je.

Apple je nedavno obilježio 50 godina postojanja, a Cook je tom prilikom podsjetio na ključne trenutke u povijesti kompanije, od transformacije glazbene industrije do popularizacije pametnih telefona i razvoja zdravstvenih funkcija poput onih u Apple Watchu.

Istodobno je odbacio nagađanja da bi se mogao povući s čela kompanije. 'Volim ono što radim. Ljudi s kojima radim izvlače ono najbolje iz mene, i nadam se da i ja činim isto za njih', zaključio je.