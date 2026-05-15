Otvarate novi Gmail? Računajte na puno manje memorije ako ne ispunite jedan uvjet

Miroslav Wranka

15.05.2026 u 11:06

Promjena je zasad regionalno ograničena, ali vjerojatno se trebamo pripremiti na kraj ere u kojoj smo uživali u obilju besplatne pohrane

Sve donedavno Google je nudio 15 gigabajta memorije za pohranu besplatno i bez dodatnih uvjeta ako otvorite korisnički račun pri njegovom servisu Gmail.

Uz webmail, to je obuhvaćalo dokumente pohranjene na Google Driveu i fotografije na Google Photos.

E, pa to više ne vrijedi.

Novi računi sada su prema zadanim postavkama postavljeni na pet GB (isto kao i Appleov iCloud), a punih 15 GB dostupno je samo ako ste tijekom postavljanja unijeli svoj telefonski broj.

Što se točno promijenilo?

Promjena pravila stupila je na snagu oko 18. ožujka ove godine, kada je bezuvjetnih besplatnih 15 GB postalo uvjetno. Google nije najavio promjenu putem tvita ili objave na blogu, kao što to inače čini.

Tijekom postavljanja računa korisnici sada vide dva izbora: povezati telefonski broj kako bi dobili 15 GB prostora za pohranu ili zadržati pet GB.

Zašto Google to radi? Pa, na ovaj način 15 GB prostora za pohranu korisnicima će biti ponuđeno samo jednom, ne onoliko puta koliko stvaraju novi račun.

Naime, puno je teže dobiti novi telefonski broj nego otvoriti novi korisnički račun pri Googleu.

Promjena je zasad regionalno ograničena, pa pojedini korisnici i dalje mogu otvarati nove račune bez provjere telefonskog broja.

Ipak, vjerojatno se trebamo pripremiti na kraj ere u kojoj smo uživali u obilju besplatne pohrane, piše Digital Trends.

