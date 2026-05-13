Šef Nvidije s Trumpom u Pekingu: Želi zaraditi 50 milijardi dolara, no možda je kasno

U vrijeme kad je SAD uveo ograničenja na izvoz čipova za umjetnu inteligenciju, Kinezi su se sa žalopojki prebacili na jačanje vlastite samodostatnosti. Stoga je pokušaj da Nvidia uđe na kinesko tržište vjerojatno uzaludan

U delegaciji američkog predsjednika Donalda Trumpa koja je u službenom posjetu Kini, nalaze se i neki od najmoćnijih ljudi tech-industrije. Već od ranije se znalo kako će u Pekingu boraviti Elon Musk i Tim Cook, izvršni direktori Tesle i Applea, te niz menadžera drugih tech-kompanija, banaka, ali i tvrtki poput Boeinga. No, pri slijetanju Air Force Onea u Anchorageu na Aljasci zbog nadopune goriva, delegaciji se priključio i Jensen Huang iz Nvidije, trenutno najvećeg proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju. Čim se to doznalo, dionice Nvidije su skočile, piše BBC. Inače, Nvidia se zalaže za veći pristup kineskom tržištu na kojem vidi priliku za zaradu od 50 milijardi dolara, navodi Bloomberg. Umjetna inteligencija je među važnijim temama sastanka u Pekingu, a jedna od ključnih stavki je upravo otvaranje kineskog tržišta za plasman čipova Nvidia H200, koji služe za pokretanje, primjerice, ChatGPT-ja.

Kontraproduktivna blokada Iako je SAD najprije blokirao izvoz naprednih čipova zbog zabrinutosti o jačanju kineske vojske, Trumpov tim je krajem prošle godine ipak odobrio izvozne licence za čipove H200. Kinezi su brzo shvatili da američke restrikcije potiču njihove tvrtke da brzo nađu zamjenu za Nvidijine čipove, pa službeni Peking sad želi postići samodostatnost u proizvodnju poluvodiča. Tako su lani odbili uvoz slabije verzije Nvidijinih čipova H20. Unatoč američkom dopuštenju, koje je potaknulo Nvidiju da počne s proizvodnjom čipova H200, kineske su tvrtke naručile čipove da bi se na kraju ispostavilo da ih ne mogu platiti, jer im, po riječima američkog tajnika za trgovinu Howarda Lutnicka, "kineska vlada još nije dopustila da kupe čipove, s obzirom na to da pokušavaju održati ulaganja usmjerena na vlastitu industriju".