Trump u Peking vodi i čelnike najmoćnijih IT tvrtki. Jedno ime posebno iznenađuje

Ukupno će se Trumpu na putovanju pridružiti 17 američkih rukovoditelja , rekao je za BBC dužnosnik Bijele kuće upoznat s planovima.

Prema informacijama iz Bijele kuće, među pozvanima su direktor Tesle Elon Musk , prvi čovjek Applea Tim Cook te direktor investicijskog diva BlackRock Larry Fink. Delegaciji bi se trebali pridružiti i predstavnici kompanija poput Blackstonea, Citigroupa, Goldman Sachsa, Mete, Micron Technologyja, Qualcomma i Vise.

Na dnevnom redu razgovora Trumpa i Xija trebale bi biti trgovina, umjetna inteligencija, kontrole izvoza, Tajvan i rat u Iranu, a sastanak će se odviti nakon višemjesečne eskalacije odnosa između SAD-a i Kine oko AI tehnologije, sankcija i izvoza rijetkih minerala.

S Muskom, ali bez Huanga?

Posebnu pozornost privlači dolazak Elona Muska, milijardera koji posljednjih godina ima složen odnos s Kinom, jednim od ključnih tržišta za Teslu, a i tvornica u Šangaju važan je dio globalne proizvodne mreže te kompanije.

Među imenima koja zasad nisu potvrđena nalazi se i Jensen Huang, direktor Nvidije koji je prošlog tjedna za CNBC rekao da bi mu bila 'velika čast' predstavljati SAD ako dobije poziv. Nvidia je ključna za rivalstvo između SAD-a i Kine oko računalnih čipova i umjetne inteligencije, pogotovo uslijed američko-kineskog sukoba oko izvoza naprednih AI čipova.

Posebnu pozornost privlači uvrštavanje direktora Micron Technologyja Sanjaya Mehrotre u Trumpovu delegaciju. Peking je još 2023. godine ograničio korištenje pojedinih Micronovih čipova u kritičnoj infrastrukturi, pozivajući se na nacionalnu sigurnost, a kompanija je tada upozorila da je ta odluka negativno utjecala na njezino poslovanje u Kini.

Poluvodiči stoga i dalje ostaju jedno od ključnih područja američko-kineskih odnosa, unatoč dugotrajnim napetostima oko tehnologije i ograničenja izvoza naprednih čipova.

Iz Ciscoa su potvrdili da je direktor Chuck Robbins također dobio poziv za putovanje u Kinu, ali zbog objave poslovnih rezultata neće moći sudjelovati, a kompanija Illumina priopćila je da je njezin direktor Jacob Thaysen 'počašćen' pozivom te da se nada kako će to putovanje pomoći jačanju odnosa i razvoju precizne medicine. Ostale kompanije zasad nisu komentirale sudjelovanje svojih čelnika.

Važan test za Trumpa

Trumpov posjet Kini smatra se važnim testom krhkog trgovinskog primirja između dviju najvećih svjetskih ekonomija nakon višemjesečnog trgovinskog rata, tijekom kojeg su obje strane uvodile carine, a one su u pojedinim trenucima prelazile i 100 posto.

Carine su privremeno zamrznute u listopadu 2025. godine, nakon posljednjeg sastanka Trumpa i Xija u Južnoj Koreji.

Veliku sjenu nad predstojeći sastanak baca rat SAD-a i Izraela protiv Irana, zbog kojeg je već jednom odgođen susret dvojice čelnika. Očekuje se da će Trump pokušati nagovoriti Kinu da pomogne u postizanju dogovora između Washingtona i Teherana o završetku sukoba, a Peking pritom ima važnu ulogu jer se u velikoj mjeri oslanja na iransku naftu.

Također, Kinezi žele završetak rata jer je sukob poremetio energetska tržišta i utjecao na kupovnu moć država koje uvoze njihovu robu. Ipak, zahvaljujući velikim zalihama nafte i raznolikim izvorima energije, Kina zasad lakše podnosi posljedice sukoba od mnogih drugih zemalja u regiji.

Bijela kuća zasad nije objavila hoće li se putovanju pridružiti predstavnici General Motorsa, Disneyja ili Alphabeta, iako sve tri kompanije imaju značajne interese na kineskom tržištu.

Direktorica Citigroupa Jane Fraser prošlog tjedna poručila je da je 'vrlo važno vidjeti dijalog' između dviju najvećih svjetskih ekonomija. 'Svima nam treba da se taj angažman nastavi', rekla je Fraser.