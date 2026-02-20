TEHNO PREGLED

Budućnost umjetne inteligencije: Evo kako je vide svjetski i tehnološki čelnici

Miroslav Wranka

20.02.2026 u 10:43

Narendra Modi
Narendra Modi
Svjetski čelnici žele regulirati umjetnu inteligenciju, ali se ne mogu složiti oko toga kako. Evo što su rekli tijekom najvećeg svjetskog okupljanja na tu temu

Svjetski i tehnološki čelnici okupili su se u Indiji na godišnjoj konferenciji AI Impact Summit, čiji je cilj uspostaviti jedinstven okvir za upravljanje umjetnom inteligencijom i međunarodnu suradnju.

Prošlogodišnje okupljanje te vrste u Parizu istaknulo je fragmentaciju među državama u načinu na koji bi te tehnologije trebala biti regulirane da bi ostale sigurne i nije jasno na što će se i hoće li se uopće itko obvezati.

Evo pregleda izjava svjetskih i tehnoloških čelnika.

Emmanuel Macron: Zaštita od digitalnog zlostavljanja

Francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je zaštititi djecu od 'digitalnog zlostavljanja' tijekom francuskog predsjedanja skupinom G7.

Macron je pozvao na više zaštitnih mjera nakon što je robot za brbljanje Grok tvrtke xAI u vlasništvu Elona Muska korišten za generiranje lažnih seksualiziranih slika žena i djece bez njihovog pristanka.

Također je rekao da umjetna inteligencija ne bi trebala biti samo u rukama nekoliko moćnih tvrtki. Macron je uzvratio i na kritike da Europa previše regulira AI na svoju štetu. 'Suprotno onome što neki dezinformirani prijatelji govore, Europa nije slijepo usmjerena na regulaciju. Europa je prostor za inovacije i ulaganja, ali je siguran prostor, a sigurni prostori dugoročno pobjeđuju', poručio je Macron.

Također je rekao da Pariz i New Delhi dijele zajedničku viziju 'suverene umjetne inteligencije', što je opisao kao umjetnu inteligenciju razvijenu i vođenu na način koji štiti planet, a istovremeno potiče uključiv gospodarski rast.

Emmanuel Macron i Narendra Modi
Emmanuel Macron i Narendra Modi

Narendra Modi: Zajednički resurs za dobrobit cijelog čovječanstva

Indijski premijer parafrazirao je Budu, rekavši da ispravno djelovanje dolazi iz ispravnog razumijevanja. Istaknuo je važnost zajedničkog djelovanja na stvaranju plana koji će osigurati korištenje umjetne inteligencije za globalno opće dobro.

Što se Indije tiče, dodao je, AI treba biti zajednički resurs za dobrobit cijelog čovječanstva koji će unaprijediti inovacije, jačati uključivost i napredovati uključivanjem ljudskih vrijednosti.

Povlačenje Billa Gatesa

Suosnivač Microsofta trebao je održati glavni govor, ali filantropska organizacija Zaklada Gates objavila je nekoliko sati prije nego što je govor trebao biti održan da se milijarder neće pojaviti na samitu.

Odluka je, ustvrdili su, donesena nakon pažljivog razmatranja i da bi se osiguralo zadržavanje fokusa na ključnim prioritetima.

Nije naveden razlog povlačenja. No američko Ministarstvo pravosuđa je u siječnju otkrilo njegove veze s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Gates je izrazio žaljenje zbog toga što je provodio vrijeme s njim.

Sam Altman, OpenAI
Sam Altman, OpenAI Izvor: EPA / Autor: RAJAT GUPTA

Sam Altman, OpenAI: Potrebna je žurna regulacija

Glavni izvršni direktor i suosnivač OpenAI-a pozvao je na žurnu regulaciju umjetne inteligencije.

Uvjeren je da je demokratizacija te tehnologije najbolji način za osiguranje procvata čovječanstva, ali bi centralizacija tehnologije u jednoj tvrtki ili državi mogla dovesti do propasti.

Dario Amodei, Anthropic: Prilike i rizik

Glavni izvršni direktor Anthropica zadovoljan je dosadašnjim napretkom, ali je upozorio da nas od strojeva koji nadmašuju ljude dijeli možda tek nekoliko godina. Budućnost vidi kao 'zemlju genijalaca u podatkovnom centru', skup AI agenata koji su sposobniji od većine ljudi u većini stvari i mogu se koordinirati nadljudskom brzinom.

Vjeruje da umjetna inteligencija može izliječiti bolesti i izvući milijune iz siromaštva, ali i predstavljati ozbiljne rizike, poput zloupotrebe i ukidanja radnih mjesta, piše Euro News.

