Iran o Hormuškom tjesnacu: 'Počelo je'

Izvješće agencije Fars objavljeno je kada je američki predsjednik Donald Trump, koji boravi u državnom posjetu Kini, s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom postigao suglasnost da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren za slobodan protok energenata.

Izvor je za Fars rekao da je odluka donesena nakon zahtjeva kineskog ministra vanjskih poslova i kineskog veleposlanika u Iranu, pri čemu je Teheran pristao olakšati prolaz određenom broju kineskih brodova u skladu sa strateškim partnerstvom dviju zemalja.