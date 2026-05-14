Znanstvenici imaju dokaze: Neandertalci su prije 59 tisuća godina imali - zubare

Otkriće dolazi u obliku otkrivenog zuba starog 59.000 godina s oštećenjima koja su nastala namjernim bušenjem kamenim alatom

Nitko ne voli popravljati karijes, ali suvremeni odlazak zubaru ipak djeluje luksuzno u usporedbi s onim što su, čini se, prolazili neandertalci prije gotovo 60 tisuća godina. Novo istraživanje objavljeno u PLOS One donosi moguće najstarije poznate dokaze invazivnog stomatološkog zahvata u ljudskoj povijesti i to ne kod modernih ljudi, nego kod Neanderthalaca, piše Gizmodo. Znanstvenici su analizirali 59.000 godina star kutnjak pronađen u špilji u zapadnom Sibiru i zaključili da neobična oštećenja na njemu nisu nastala prirodnim trošenjem, nego namjernim bušenjem kamenim alatom.

Tragovi drevnog 'zubarskog zahvata' Zub, nazvan Chagyrskaya 64, sadržavao je veliku šupljinu koja je prekrivala gotovo cijelu površinu za žvakanje. Istraživači su unutar nje pronašli paralelne ogrebotine i brazde u obliku slova V koje nisu odgovarale prirodnom propadanju zuba. Tim predvođen arheologinjom Ksenia Kolobova zaključio je da tragovi odgovaraju rotirajućem kamenom alatu korištenom za bušenje. Kako bi provjerili teoriju, istraživači su sličan alat testirali na modernim ljudskim zubima i uspjeli reproducirati gotovo identične tragove. 'Uglačani rubovi šupljine pokazuju da je bušenje provedeno dok je osoba bila živa i da je nakon zahvata nastavila koristiti zub', objasnila je Kolobova.