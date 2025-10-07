Apple i Google zbog Trumpa uklanjaju aplikacije koje prate imigracijske agente

Američka državna odvjetnica Pam Bondi rekla je da takvo praćenje dovodi u opasnost službenike za imigraciju i carinu.

Apple i Google blokirali su preuzimanja aplikacija za pametne telefone pomoću kojih je moguće prijaviti i vidjeti kretanje američkih imigracijskih agenata (ICE) nekoliko sati nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražila uklanjanje posebno popularne aplikacije za iPhone.

No korisnici i programeri aplikacija kažu da je njihovo pravo - prema Prvom amandmanu američkog Ustava - bilježiti što ti agenti rade u njihovim susjedstvima. Tvrde da se većina korisnika okreće tim platformama kako bi zaštitili svoju sigurnost dok Trump pojačava agresivnu provedbu imigracijskih zakona.

ICEBlock, najraširenija aplikacija te vrste u Apple Storeu, nalazi se među uklonjenim aplikacijama. Bondi je potvrdila da je njen ured zatražio uklanjanje te aplikacije zbog toga što je 'osmišljena kako bi agente ICE-a dovela u opasnost samo zato što obavljaju svoj posao'.

Apple je brzo udovoljio zahtjevu, poslavši e-poruku kreatoru aplikacije, Joshui Aaronu, u kojoj je navedeno da će blokirati daljnja preuzimanja aplikacije jer nove informacije 'koje su Appleu pružili organi za provođenje zakona' pokazuju da ona krši pravila trgovine aplikacija.

Kršenje se, naveli su, očituje u tome što je njena svrha 'pružiti informacije o lokaciji policijskih službenika koje je moguće koristiti za nanošenje štete takvim službenicima pojedinačno ili kao grupi'. Aaron je optužio Apple za priklanjanje onome što je opisao kao 'autoritarni režim'. Zagovornici imigracijskih prava dodali su da ove akcije označavaju 'uznemirujući primjer toga kako tehnološke tvrtke kapituliraju pred Trumpom'.

Nisu sve podjednako korisne

Preuzimanja aplikacija poput ICEBlocka porasla su otkako je Trump preuzeo vlast. Aaron je svoju pokrenuo u travnju kako bi omogućio imigrantskim zajednicama da se zaštite od iznenadnih racija ili potencijalnog uznemiravanja. Imala je više od milijun korisnika.

Iako nije naveo detalje o ukupnom broju uklonjenih platformi, Apple je potvrdio da su uklonili slične aplikacije zbog potencijalnih sigurnosnih rizika. Google je slijedio njihov primjer, uklonivši nekoliko aplikacija s Google Playa.

Platforma StopICE.Net također koristi crowdsourcing, ali omogućuje svojim korisnicima šire praćenje aktivnosti ICE-a online ili putem tekstualnih obavijesti, bez potrebe za preuzimanjem zasebne aplikacije. Navodno već ima više od 500 tisuća korisnika.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti zatražilo od tvrtke Meta Platforms podatke o korisničkom računu na Instagramu za StopICE.Net. Autor aplikacije odmah je osporio tu akciju i zahtjev je privremeno blokiran, do sudskog ročišta.

Pojedini zagovornici ne smatraju sve aplikacije ovog tipa posebno korisnima, ukazujući na potencijalne dezinformacije i lažne uzbune kao negativne strane. Ipak, kritizirali su njihovo suzbijanje, zabrinuti zbog presedana prema kojem vlast može diktirati koje vrste aplikacija ljudi imaju na svojim telefonima, slično kako to čini Kina.