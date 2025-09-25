Trump potpisao izvršnu uredbu o TikToku: Američka verzija aplikacije u američkim rukama

Prema planu, američki investitori preuzet će većinu TikTokovih operacija i preuzeti kontrolu nad licenciranom kopijom moćnog algoritma za preporuke aplikacije. Očekuje se da će američke tvrtke posjedovati oko 80% američke verzije izdvojene tvrtke, dok će ByteDance i kineski investitori posjedovati manje od 20%.

Trump je rekao da su on i kineski predsjednik Xi Jinping postigli dogovor kojim će se TikToku dopustiti nastavak rada u SAD-u, odvajajući platformu društvenih medija od njezina kineskog vlasnika ByteDancea. Trump je rekao da je sporazum u skladu sa zakonom koji bi prisilio na gašenje aplikacije za američke korisnike da nije bila prodana američkom vlasniku, navodi Guardian.

Novom verzijom TikToka upravljat će sedmeročlani upravni odbor sastavljen od stručnjaka za kibernetičku i nacionalnu sigurnost, od kojih je šest Amerikanaca, prema Bijeloj kući.

Grupu američkih investitora u TikTok predvodi američki softverski div Oracle, koji će nadzirati TikTokove operacije u SAD-u, pružati uslugu u cloudu za pohranu korisničkih podataka i dobiti licencu za preuzimanje kontrole nad algoritmom aplikacije. Dužnosnici Bijele kuće rekli su da ByteDance i kineski dužnosnici neće imati pristup podacima američkih korisnika.

Uz Oracle i njegovog suosnivača Larryja Ellisona, među ostalim investitorima su privatna investicijska tvrtka Silver Lake, medijski mogul Rupert Murdoch i njegov sin Lachlan te izvršni direktor tvrtke Dell computers Michael Dell.

Ovim okvirnim sporazumom okončana je višemjesečna pravna neizvjesnost za jednu od najkorištenijih aplikacija u SAD-u, a istovremeno je nekoliko američkih tvrtki dobilo snažan novi utjecaj unutar industrije društvenih medija. TikTok koristi oko 180 milijuna ljudi diljem zemlje, a Trump mu je pripisao zasluge za pobjedu na predsjedničkim izborima 2024. Sporazum je ujedno i još jedan pokušaj Trumpove administracije da izvrši utjecaj na tehnološku industriju, nakon što je ranije ovog mjeseca preuzela 10% udjela u proizvođaču čipova Intelu i pozvala tvrtke poput Applea i Nvidije da investiraju stotine milijardi u zemlji. Prema Wall Street Journalu, očekuje se da će američka vlada za opsežne pregovore o TikToku s Kinom prikupiti višemilijardnu ​​naknadu od konzorcija investitora.