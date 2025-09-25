Trump potpisao izvršnu uredbu o TikToku: Američka verzija aplikacije u američkim rukama

Donald Trump je u četvrtak potpisao izvršnu uredbu u kojoj su navedeni uvjeti sporazuma o prijenosu TikToka na američkog vlasnika.
Trump je rekao da su on i kineski predsjednik Xi Jinping postigli dogovor kojim će se TikToku dopustiti nastavak rada u SAD-u, odvajajući platformu društvenih medija od njezina kineskog vlasnika ByteDancea. Trump je rekao da je sporazum u skladu sa zakonom koji bi prisilio na gašenje aplikacije za američke korisnike da nije bila prodana američkom vlasniku, navodi Guardian.
Prema planu, američki investitori preuzet će većinu TikTokovih operacija i preuzeti kontrolu nad licenciranom kopijom moćnog algoritma za preporuke aplikacije. Očekuje se da će američke tvrtke posjedovati oko 80% američke verzije izdvojene tvrtke, dok će ByteDance i kineski investitori posjedovati manje od 20%.
Novom verzijom TikToka upravljat će sedmeročlani upravni odbor sastavljen od stručnjaka za kibernetičku i nacionalnu sigurnost, od kojih je šest Amerikanaca, prema Bijeloj kući.
Grupu američkih investitora u TikTok predvodi američki softverski div Oracle, koji će nadzirati TikTokove operacije u SAD-u, pružati uslugu u cloudu za pohranu korisničkih podataka i dobiti licencu za preuzimanje kontrole nad algoritmom aplikacije. Dužnosnici Bijele kuće rekli su da ByteDance i kineski dužnosnici neće imati pristup podacima američkih korisnika.
Uz Oracle i njegovog suosnivača Larryja Ellisona, među ostalim investitorima su privatna investicijska tvrtka Silver Lake, medijski mogul Rupert Murdoch i njegov sin Lachlan te izvršni direktor tvrtke Dell computers Michael Dell.
Ovim okvirnim sporazumom okončana je višemjesečna pravna neizvjesnost za jednu od najkorištenijih aplikacija u SAD-u, a istovremeno je nekoliko američkih tvrtki dobilo snažan novi utjecaj unutar industrije društvenih medija. TikTok koristi oko 180 milijuna ljudi diljem zemlje, a Trump mu je pripisao zasluge za pobjedu na predsjedničkim izborima 2024. Sporazum je ujedno i još jedan pokušaj Trumpove administracije da izvrši utjecaj na tehnološku industriju, nakon što je ranije ovog mjeseca preuzela 10% udjela u proizvođaču čipova Intelu i pozvala tvrtke poput Applea i Nvidije da investiraju stotine milijardi u zemlji. Prema Wall Street Journalu, očekuje se da će američka vlada za opsežne pregovore o TikToku s Kinom prikupiti višemilijardnu naknadu od konzorcija investitora.