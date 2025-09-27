NOVA NAREDBA

Trump šalje vojnike u Portland: 'Pod opsadom je Antife i drugih domaćih terorista'

I.H./Hina

27.09.2025 u 18:45

Izvor: EPA / Autor: CHRISTOPHE PETIT TESSON
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da je naredio ministru rata Peteu Hegsethu da pošalje vojnike u Portland u Oregonu i zaštiti sjedišta savezne imigracijske službe ICE od "domaćih terorista", odobrivši im korištenje sile bude li potrebno

"Na zahtjev ministrice za domovinsku sigurnost, Kristi Noem, dajem naputak ministru rata, Peteu Hegsethu, da osigura sve potrebne postrojbe za zaštitu ratom opustošenog Portlanda i svakog sjedišta našeg ICE-a koja su pod opsadom zbog napada Antife i drugih domaćih terorista", objavio je Trump na platformi Truth Social.

Gradonačelnik Portlanda, Keith Wilson, nije odgovorio na upit za komentarom. Na konferenciji za novinare u petak Wilson je rekao da se očit dolazak saveznih snaga ne događa na zahtjev grada i ocijenio da je riječ o prekoračenju ovlasti i distrakciji

Trump je u četvrtak rekao novinarima da "ludi ljudi" nastoje spaliti zgrade u Portlandu. "Oni su profesionalni agitatori i anarhisti", rekao je, ne iznoseći dokaze.

Borba protiv kriminala u fokusu je Trumpove administracije iako stope kriminala u mnogim gradovima padaju. Trump je poslao vojsku u demokratska uporišta kao što su Los Angeles i Washington, izazvavši prosvjede i pravne dvojbe.

