Trump šalje vojnike u Portland: 'Pod opsadom je Antife i drugih domaćih terorista'

"Na zahtjev ministrice za domovinsku sigurnost, Kristi Noem , dajem naputak ministru rata, Peteu Hegsethu, da osigura sve potrebne postrojbe za zaštitu ratom opustošenog Portlanda i svakog sjedišta našeg ICE-a koja su pod opsadom zbog napada Antife i drugih domaćih terorista ", objavio je Trump na platformi Truth Social.

Gradonačelnik Portlanda, Keith Wilson, nije odgovorio na upit za komentarom. Na konferenciji za novinare u petak Wilson je rekao da se očit dolazak saveznih snaga ne događa na zahtjev grada i ocijenio da je riječ o prekoračenju ovlasti i distrakciji.

Trump je u četvrtak rekao novinarima da "ludi ljudi" nastoje spaliti zgrade u Portlandu. "Oni su profesionalni agitatori i anarhisti", rekao je, ne iznoseći dokaze.

Borba protiv kriminala u fokusu je Trumpove administracije iako stope kriminala u mnogim gradovima padaju. Trump je poslao vojsku u demokratska uporišta kao što su Los Angeles i Washington, izazvavši prosvjede i pravne dvojbe.