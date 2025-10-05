Trump tvrdi da će Netanyahu prekinuti bombardiranje Gaze

Na novinarsko pitanje o tomu je li izraelski premijer Benjamin Netanyahu za prekid bombardiranja Gaze i podržava li širu viziju Sjedinjenih Država, Trump je u subotu za CNN u njegovo ime odgovorio potvrdno.

U intervjuu emitiranom u nedjelju Trump je kazao i kako očekuje da uskoro sazna je li Hamas doista predan miru.