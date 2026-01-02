Projekt zapinje već u startu: Trumpov zlatni mobitel opet kasni

Najava lansiranja poklopila se s Trumpovim kritikama na račun Applea zbog oslanjanja na kineske proizvođač e te s prijetnjama uvođenjem carina od 25 posto za pametne telefone koji se ne proizvode u SAD-u.

T1 Phone je izvorno trebao biti isporučen u kolovozu (što je kasnije pomaknuto na listopad), navodno po cijeni od 499 američkih dolara, uz pretplatu nazvanu 47, u sklopu koje je trebalo biti moguće dobiti neograničene razgovore, poruke i podatkovni promet za 47,45 dolara mjesečno (što je aluzija na Trumpa kao 45. i 47. predsjednika ).

Riječ je o novom udarcu za projekt koji je u startu najavljivan kao ambiciozan pokušaj ulaska na tržište pametnih telefona s uređajem proizvedenim u SAD-u i cijenom od 499 dolara, osmišljenim kao konkurencija uređajima Applea i Samsunga.

Trump Mobile je isprva tvrdio da će T1 biti 'proizveden u Sjedinjenim Državama'. Te su tvrdnje odmah izazvale skepsu među analitičarima, koji su upozorili da je izrada pametnog telefona namijenjenog širokom tržištu bez oslanjanja na azijske dobavne lance u praksi gotovo neizvediva.

Prema procjenama International Data Corporationa (IDC), manje od pet posto komponenti u iPhoneu se trenutačno proizvodi u SAD-u. Samo nekoliko tjedana nakon predstavljanja, Trump Mobile je ublažio svoje poruke, izmijenivši promotivne materijale u kojima se sada navodi da je uređaj 'dizajniran imajući na umu američke vrijednosti', a datum lansiranja pomaknut je na kraj godine.

U međuvremenu, kompanija je počela nuditi i rabljene uređaje dvaju dominantnih proizvođača na američkom tržištu. Tako se iPhone 15, predstavljen 2023. godine, prodaje po cijeni od 629 dolara, uz poruku da se radi o uređajima 'bez napuhanih cijena'. Za usporedbu, novi iPhone 16, lansiran prošle godine, kod Applea stoji 699 dolara. U ponudi su i rabljeni modeli Samsung Galaxy S24, predstavljeni početkom 2024., po cijeni od 459 dolara, što je nešto manje od 489 dolara koliko za isti uređaj traži Samsung na svojoj službenoj stranici.

Tim koji stoji iza Trump Mobilea od lansiranja se rijetko oglašava u javnosti. Sinovi predsjednika, Donald Trump Jr. i Eric Trump, prilikom predstavljanja projekta izjavili su da su se 'udružili s nekim od najboljih ljudi u industriji' kako bi odgovorili na, kako su naveli, 'mlaku izvedbu' mobilnog sektora.

Predstavljena su i tri ključna rukovoditelja: Pat O'Brien, Eric Thomas i Don Hendrickson, no o njihovim profesionalnim biografijama tada je izneseno malo detalja. Prema informacijama potvrđenima Financial Timesu, Thomas je vlasnik građevinske tvrtke Olympus Constructors iz savezne države Utah. O'Brien je predsjednik tvrtke Ensurety Ventures iz Missourija, koja upravlja korisničkom podrškom Trump Mobilea, dok je Hendrickson naveden kao izvršni potpredsjednik Liberty Mobile Wirelessa, malo poznatog virtualnog mrežnog operatera sa sjedištem na Floridi koji osigurava mobilnu mrežu za Trump Mobile. Na događaju u lipnju O'Brien je rekao da Hendrickson ima iskustvo u industriji pagera.

Trump Mobile, kao ni Thomas i O'Brien, nisu odgovorili na upite za komentar, dok Hendrickson nije bio dostupan.